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Рубрика: Происшествия

Полиция попросила взять Варвару Караулову под административный контроль

МВД попросило установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой. Рассмотрение иска по этому вопросу назначено на четвертое июня, рассказал адвокат Сергей Бадамшин.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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"Иск рассмотрят в Кунцевском суде Москвы. У моей подзащитной все хорошо: она работает, учится и собирается выйти замуж", - приводит слова адвоката РИА Новости.

За попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в 2016 году суд приговорил Караулову к четырем с половиной годам тюрьмы. В 2019 году осужденная вышла по УДО. Во избежании совершения новых преступлений за такими лицами устанавливается надзор. Суд может запретить участие в массовых мероприятиях, покидать регион или место жительство в определенные часы. При этом человек должен постоянно отмечаться в надзорных органах.

Происшествия Правосудие Суд Правительство МВД Дело Варвары Карауловой

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