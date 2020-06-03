Президент поручил включить легпром в план восстановления экономики

Первое. Глава государства поручил правительству обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности. Скидка должна предоставляться с этого года. Как предложил министр и просили представители отрасли, в размере 50 процентов от стоимости оборудования. Также Владимир Путин поручил увеличить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 млрд рублей ежегодно и сделать их более доступными для бизнеса.

Второе. Президент указал увеличить финансирование программы поддержки производства льняных изделий - это не только дань традициям, но и новые возможности для импортозамещения.

Третье. Чтобы поддержать спрос, правительство должно подготовить решение об установлении приоритета российской продукции легкой промышленности в госзакупках. "Здесь нет никаких нарушений правил ВТО", - добавил Путин. Также это касается госкорпораций и компаний с госучастием.

И наконец, четвертое. Важнейшим приоритетом господдержки президент назвал помощь компаниям, которые работают честно и соблюдают права работников. Путин поручил подготовить комплекс мер по созданию режима максимального благоприятствования для тех предприятий легкой промышленности, которые и работают "в белую", добросовестно. Это и борьба с фальсификатом, и создание спецплощадок для работы, и тонкая настройка системы налогообложения, и развитие онлайн форматов торговли. У правительства есть ряд программ на этот счет, и надо посмотреть, какие поправки в них внести. "Нам нужно добиться заметного результата для роста конкурентоспособности отечественной легкой промышленности", - поставил задачу глава государства.

Оперативные, адресные меры должны не только поддержать предприятия, но и задать долгосрочный вектор развития отрасли, запустить структурные изменения для повышения устойчивости реального сектора, для выхода экономики на качественно новый уровень, заключил президент.