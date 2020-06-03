Президент поручил включить легпром в план восстановления экономики

Новости

BlaBlaCar возвращается на российские дороги 17:31
Начальник уголовного розыска города Шахты попал под следствие 17:28
Обнаружено место с самым чистым воздухом на Земле 17:28
Экс-омбудсмену Челябинской области грозит реальный срок 17:27
В Воронеже во дворе дома загорелся снаряд времен ВОВ 17:17
Volkswagen повысит зарплаты и выплатит премии работникам в России 17:14
Загадочную обезглавленную статую нашли в древней Патаре 17:07
Как снимают кино в условиях пандемии 16:59
Грузопоток Мурманского транспортного узла составит 100 млн тонн в год 16:58
Коммунальный потоп в центре Астрахани попал на видео 16:52
В Курганской области разрешили работу фитнес-центров 16:50
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летняя жара 16:26
Единственному в Болгарии слону подарили 38-килограммовый торт 16:22
Элтон Джон из-за пандемии увольняет прислугу и музыкантов 16:21
Хуснуллин: Кабмин разработал меры по снижению барьеров в строительной отрасли 16:18
Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых 16:11
Из-за банкротства прокатных контор в США продажи машин резко упадут 16:00
Внедорожник Nissan Armada оказался копией нового Patrol 16:00
Борисов: Росрезерв показал малую эффективность во время пандемии 15:46
Путин поддержал идею приоритетных госзакупок российской продукции легпрома 15:45
Следы динозавров найдены в бомбоубежище в Китае 15:37
Суд оставил под арестом двух фигурантов дела "Зимней вишни" 15:32
Еврокомиссия ужесточит правила работы в Европе иностранных IT-компаний 15:30
Выход обновленной Lada Vesta отложили из-за светодиодных фар 15:30
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 16:36
Рубрика: Власть

Президент поручил включить легпром в план восстановления экономики

Текст: Кира Латухина
Поручения по итогам совещания по легкой промышленности необходимо включить в общенациональный план по восстановлению экономики, заявил глава государства. Кроме того, президент поручил изучить все замечания, которые прозвучали на встрече, даже если они не были оформлены как решения.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Первое. Глава государства поручил правительству обеспечить субсидирование скидок по оборудованию, которое передается в лизинг предприятиям легкой промышленности. Скидка должна предоставляться с этого года. Как предложил министр и просили представители отрасли, в размере 50 процентов от стоимости оборудования. Также Владимир Путин поручил увеличить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 млрд рублей ежегодно и сделать их более доступными для бизнеса.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Минэкономразвития: расходы бюджета сокращать не планируется

Второе. Президент указал увеличить финансирование программы поддержки производства льняных изделий - это не только дань традициям, но и новые возможности для импортозамещения.

Третье. Чтобы поддержать спрос, правительство должно подготовить решение об установлении приоритета российской продукции легкой промышленности в госзакупках. "Здесь нет никаких нарушений правил ВТО", - добавил Путин. Также это касается госкорпораций и компаний с госучастием.

И наконец, четвертое. Важнейшим приоритетом господдержки президент назвал помощь компаниям, которые работают честно и соблюдают права работников. Путин поручил подготовить комплекс мер по созданию режима максимального благоприятствования для тех предприятий легкой промышленности, которые и работают "в белую", добросовестно. Это и борьба с фальсификатом, и создание спецплощадок для работы, и тонкая настройка системы налогообложения, и развитие онлайн форматов торговли. У правительства есть ряд программ на этот счет, и надо посмотреть, какие поправки в них внести. "Нам нужно добиться заметного результата для роста конкурентоспособности отечественной легкой промышленности", - поставил задачу глава государства.

Оперативные, адресные меры должны не только поддержать предприятия, но и задать долгосрочный вектор развития отрасли, запустить структурные изменения для повышения устойчивости реального сектора, для выхода экономики на качественно новый уровень, заключил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин не будет участвовать в саммите по вакцинам
В Кремле уверены в готовности медицины к возможной второй волне коронавируса
Минздрав назвал атипичные проявления коронавируса у пожилых
Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 плановый и делается на будущее
В ЛНР признали русский язык "единственным государственным"
Парад Победы пройдет 24 июня
Как будет внедряться дистанционное электронное голосование