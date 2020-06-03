Аккаунт воронежского губернатора в Instagram разблокировали

Менее чем через сутки после блокировки Instagram-аккаунта главы Воронежской области Александра Гусева администрация соцсети сняла ограничения.

- Мы благодарим администрацию соцсети за оперативный отклик, также наши слова благодарности обращены к СМИ, которые объективно и массово вывели тему на федеральный уровень, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, 2 июня Гусев завел аккаунт в Instagram, предложив жителям региона писать о проблемах и предлагать способы улучшения жизни в Воронежской области. Вскоре страница была заблокирована, владелец соцсети, Facebook прислал Гусеву уведомление, что он "пытается выдать себя за другого человека".