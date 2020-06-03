Отца и сына Арашуковых снова оставили под арестом

Мосгорсуд поздно вечером в среду повторно оставил под арестом в СИЗО до 24 июля экс-сенатора Рауфа Арашукова, его отца Рауля и других фигурантов дела.

Ранее 21 апреля Мосгорсуд уже принимал такое же решение, но его 22 мая отменил Первый апелляционный суд общей юрисдикции и отправил на новое рассмотрение в городской суд.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, в среду заседание было назначено на 12.30, однако из-за проблем с видеоконференцсвязью в СИЗО состоялось уже под вечер. Экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняют сразу по нескольким статьям УК, в том числе в убийствах. Его отец Рауль Арашуков проходит по делу как организатор преступного сообщества в деле о хищении более 31 миллиарда рублей у "Газпрома".