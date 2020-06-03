Соглашение о регистрации в Вятском головного офиса ассоциации "Самые красивые деревни и городки России" подписали основатель историко-культурного комплекса "Вятское" Олег Жаров и президент ассоциации Александр Мерзлов. Штаб-квартира будет открыта на дне села Вятское в июле 2020 года.

- Здесь будет методический центр, в котором мы сможем обучать всех претендентов на статус самых красивых деревень и городков России. У нас уже есть несколько программ подготовки кадров, которые адаптируем специально для этого. С учетом опыта, который мы набрали за пять лет, - рассказал о планах Александр Мерзлов.

Кстати, Вятское в 2015 году стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень России, хотя, строго говоря, деревней не было. Позднее к названию ассоциации были добавлены слова "и городков", что, конечно, расширило круг потенциальных претендентов на победу в этом своеобразном конкурсе красоты. Сегодня в ассоциацию входит уже 14 деревень, сел, хуторов и городков (из них в ЦФО только два - Вятское в Ярославской области и Суздаль во Владимирской) и еще двадцать - претенденты на вступление.

Как объяснили в ассоциации, она объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, чтобы содействовать его сохранению, развитию сельского туризма и вовлечению селян в процессы саморазвития и повышения привлекательности сельских территорий. Первая такая ассоциация была создана еще в 1982 году во Франции. Идею предложил мэр коммуны Коллонж-ла-Руж, когда ее население стало сокращаться. Со слов Александра Мерзлова, пример французов оказался "в хорошем смысле заразительным", и подобные ассоциации стали появляться по всему миру, в том числе в России, для использования имеющегося на селе наследия - архитектурного, природного, гастрономического и так далее - и создания дополнительных рабочих мест.

Первая подобная ассоциация была создана еще в прошлом веке - в 1982 году во Франции

Вятское (уникальный градостроительный комплекс XVIII-XIX веков) к тому моменту, как стать членом ассоциации, активно восстанавливалось уже пять лет - благодаря деятельности ярославского бизнесмена-мецената. На сегодняшний день там отреставрировано больше 30 объектов показа и памятников культурно-исторического наследия, в селе работают тринадцать музеев и проходят культурные мероприятия самого разного уровня, в том числе международные.

- Ландшафт исторических сел необычен в масштабе России, потому что не все они имеют каменную застройку. В нашем регионе Вятское, Великое, Большое село, Поречье-Рыбное и многие другие являются представителями такой уникальной планировки, - поясняет директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. - Сейчас мы готовим новый проект, который называется "По городам и весям Ярославии". Он направлен на посещение исторических сел Ярославской области в рамках обновления маршрута "Золотое кольцо".

Комментарий

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:

- Ассоциация самых красивых деревень и городков России - часть международной федерации "Самые красивые деревни мира". Их инициативность и творческий подход играют огромную роль в формировании интереса к отдыху в уникальных аутентичных местах. Сегодня особенно важно сохранять деревни и села в первозданном виде, оберегать местные традиции и историко-культурные объекты. Наша страна огромна, на ее просторах есть невероятно красивые сельские территории. Одно из ключевых конкурентных преимуществ туризма в России, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, - сочетание экологического и культурно-познавательного направлений.