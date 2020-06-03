Новости

Из-за банкротства прокатных контор в США продажи машин резко упадут 16:00
Внедорожник Nissan Armada оказался копией нового Patrol 16:00
Борисов: Росрезерв показал малую эффективность во время пандемии 15:46
Путин поддержал идею приоритетных госзакупок российской продукции легпрома 15:45
Следы динозавров найдены в бомбоубежище в Китае 15:37
Суд оставил под арестом двух фигурантов дела "Зимней вишни" 15:32
Еврокомиссия ужесточит правила работы в Европе иностранных IT-компаний 15:30
Выход обновленной Lada Vesta отложили из-за светодиодных фар 15:30
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма 15:25
Путин согласился приобрести спортивную форму Putin Team 15:22
Дмитрий Губерниев: Я приветствую касающиеся окружающей среды поправки в Конституцию 15:22
В ЛНР признали русский язык "единственным государственным" 15:19
В Петербурге подтвердили 17 смертей от коронавируса 15:17
РВК сообщила о работе в штатном режиме на фоне проверок 15:16
ООН выделит Йемену 1,5 миллиарда долларов для борьбы с COVID 15:15
Уральские пожарные спасли лосенка из канавы 15:14
В "ЕР" предложили ввести мораторий на рост тарифов ЖКХ до конца года 15:13
Аккаунт воронежского губернатора в Instagram разблокировали 15:10
Британский культурист смог оправиться от тяжелой формы СОVID-19 15:08
Песков назвал украинскую компьютерную игру пропагандой нацизма 15:07
Депутат Мосгордумы Игорь Бускин: Москва остается одним из самых зеленых мегаполисов мира 15:06
Государство согласилось спасти Renault от разорения 15:00
В Москве задержали наркодилера 14:58
Видео: В Перми загорелся автомобиль с водителем и пассажиром 14:57
Жителя Ингушетии расстреляли в собственном автомобиле 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
Москва: Узнайте, когда в вашем доме отключат горячую воду
03.06.2020 14:53
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Столичные замашки

Под Ярославлем откроют штаб-квартиру Ассоциации самых красивых деревень
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 119(8173)
Соглашение о регистрации в Вятском головного офиса ассоциации "Самые красивые деревни и городки России" подписали основатель историко-культурного комплекса "Вятское" Олег Жаров и президент ассоциации Александр Мерзлов. Штаб-квартира будет открыта на дне села Вятское в июле 2020 года.
В течение года в Вятском проходит масса культурных мероприятий. Фото: WWW.KRASADEREVNI.RU В течение года в Вятском проходит масса культурных мероприятий. Фото: WWW.KRASADEREVNI.RU
В течение года в Вятском проходит масса культурных мероприятий. Фото: WWW.KRASADEREVNI.RU

- Здесь будет методический центр, в котором мы сможем обучать всех претендентов на статус самых красивых деревень и городков России. У нас уже есть несколько программ подготовки кадров, которые адаптируем специально для этого. С учетом опыта, который мы набрали за пять лет, - рассказал о планах Александр Мерзлов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Откроется ли в этому году сезон летних фестивалей в мире и в России

Кстати, Вятское в 2015 году стало первым членом Ассоциации самых красивых деревень России, хотя, строго говоря, деревней не было. Позднее к названию ассоциации были добавлены слова "и городков", что, конечно, расширило круг потенциальных претендентов на победу в этом своеобразном конкурсе красоты. Сегодня в ассоциацию входит уже 14 деревень, сел, хуторов и городков (из них в ЦФО только два - Вятское в Ярославской области и Суздаль во Владимирской) и еще двадцать - претенденты на вступление.

Как объяснили в ассоциации, она объединяет сельские населенные пункты, обладающие выдающимся историко-культурным и природным наследием, чтобы содействовать его сохранению, развитию сельского туризма и вовлечению селян в процессы саморазвития и повышения привлекательности сельских территорий. Первая такая ассоциация была создана еще в 1982 году во Франции. Идею предложил мэр коммуны Коллонж-ла-Руж, когда ее население стало сокращаться. Со слов Александра Мерзлова, пример французов оказался "в хорошем смысле заразительным", и подобные ассоциации стали появляться по всему миру, в том числе в России, для использования имеющегося на селе наследия - архитектурного, природного, гастрономического и так далее - и создания дополнительных рабочих мест.

Первая подобная ассоциация была создана еще в прошлом веке - в 1982 году во Франции

Вятское (уникальный градостроительный комплекс XVIII-XIX веков) к тому моменту, как стать членом ассоциации, активно восстанавливалось уже пять лет - благодаря деятельности ярославского бизнесмена-мецената. На сегодняшний день там отреставрировано больше 30 объектов показа и памятников культурно-исторического наследия, в селе работают тринадцать музеев и проходят культурные мероприятия самого разного уровня, в том числе международные.

- Ландшафт исторических сел необычен в масштабе России, потому что не все они имеют каменную застройку. В нашем регионе Вятское, Великое, Большое село, Поречье-Рыбное и многие другие являются представителями такой уникальной планировки, - поясняет директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. - Сейчас мы готовим новый проект, который называется "По городам и весям Ярославии". Он направлен на посещение исторических сел Ярославской области в рамках обновления маршрута "Золотое кольцо".

Комментарий

Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму:

- Ассоциация самых красивых деревень и городков России - часть международной федерации "Самые красивые деревни мира". Их инициативность и творческий подход играют огромную роль в формировании интереса к отдыху в уникальных аутентичных местах. Сегодня особенно важно сохранять деревни и села в первозданном виде, оберегать местные традиции и историко-культурные объекты. Наша страна огромна, на ее просторах есть невероятно красивые сельские территории. Одно из ключевых конкурентных преимуществ туризма в России, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, - сочетание экологического и культурно-познавательного направлений.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
В Кремле уверены в готовности медицины к возможной второй волне коронавируса
За сутки в России подтверждено 8536 случаев COVID-19
В Госдуме назвали фикцией угрозу России от бомбардировщиков США
Польский регулятор начал расследование против "Газпрома"
Кабмин: Анализ мер борьбы с COVID-19 плановый и делается на будущее
Алексей Левыкин: Сейчас интерес к "микроистории" растет
Какие премьеры посмотреть в Сети, не дожидаясь открытия кинотеатров