Завершается первый международный онлайн-фестиваль "Театр@льный круг"

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого проводит Первый международный театральный онлайн-фестиваль"Театр@льный круг", в котором уже показали спектакли Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого "Правда хорошо, а счастье лучше" по А. Островскому, Театр "На Литейном" Санкт-Петербурга "Отцы и сыновья" Брайана Фрила, Ивана Тургенева, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым "Стена плача" И. Поклада, А. Вратарёва, Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева "Мой бедный Марат" по пьесе А. Арбузова, Оренбургский государственный областной драматический театр им М. Горького "Капитанская дочка" по повести А.С. Пушкина, Астраханский драматический театр "Очень простая история" М. Ладо, Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина "Сыновья моих братьев" Синиша Ковачевича, Кировский государственный театр юного зрителя "Театр на Спасской" "Затворник и шестипалый" по произведению Виктора Пелевина и другие.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа города Витебска Республики Беларусь покажет спектакль "Больница на краю света" болгарского драматурга Христо Бойчева. По сюжету пятеро пациентов по воле рока оказались в одной больничной палате. Один не знает своего прошлого, другие не уверены в будущем. Кто-то мечтает выбраться на свободу, кто-то сбежать в Швейцарию. В "Больнице на краю света" нет ни правых, ни виноватых, у каждого своя правда и свое представление о смысле бытия. Разными путями герои с балканским задором приближаются к единственно возможному финалу.

Это новый спектакль в репертуаре витебского театра о наивности и вере, о наших надеждах и их столкновении с реальностью. Комедия по пьесе знаменитого современного болгарского драматурга Христо Бойчева насыщена жизненными ситуациями, актуальными шутками с оттенком абсурда, ироничными образами, в которых многие зрители узнают себя. Смешное и грустное как на сцене, так и в жизни очень часто граничат одно с другим.

Витебскому драмтеатру имени Якуба Колоса - 90 лет. Именно на его сцене проходит театральная программа ежегодного Международного музыкального фестиваля "Славянский базар в Витебске", где этим летом планируют выступить Театр-студия киноактера "Беларусьфильма" под руководством кандидата на премию Союзного государства в области литературы и искусства Александра Ефремова, Смоленский драмтеатр имени А. С. Грибоедова, мастера Израиля, "Частный театр" со спектаклем "Вредные привычки" с участием Альбины Джанабаевой, Михаила Полицеймако, Даниила Спиваковского, Сергеея Шакурова.ы принимаСейчас театр на режиме самоизоляции, но 10 июня вновь откроет двери для зрителей.

Онлайн-трансляции спектаклей-участников фестиваля проходят на YouTube-канале Липецкого театра, а 4 июня подведение итогов.