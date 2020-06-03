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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Забайкалье школьницу наградят за спасение людей из упавшего автобуса

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкалье семиклассницу Кристину Баранову представили к региональной награде - медали "За честь и мужество". Губернатор Александр Осипов внес в Заксобрание края документ о награждении забайкальцев государственными наградами.

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ЧП произошло в Сретенском районе 1 декабря прошлого года. Пассажирский автобус, в котором были в том числе Кристина и ее мама, упал с моста. 19 человек погибли, 22 пострадали.

"Рискуя жизнью, Кристина помогла выбраться маме и оставшимся в живых пассажирам автобуса из-под груды металла. Ее действия помогли ускорить процесс эвакуации пострадавших, избежать переохлаждения людей, которые не могли самостоятельно выбраться из автобуса", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что девочка учится в школе № 1 города Сретенска, занимается спортом. Растет в многодетной семье.

Власть Работа власти Госнаграды Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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