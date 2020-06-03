В Башкирии награду "Отцовская доблесть" присудили папе 23-х детей

В доме уфимской семьи Семеновых всегда слышится детский смех, здесь любят принимать гостей и часто устраивают праздники. Вот только режим самоизоляции внес свои коррективы в привычный уклад. Пасху пришлось праздновать в узком кругу: из 23 детей были лишь шестеро, те, что постоянно живут с приемными родителями. Старшие приехать не смогли. Но они с нетерпением ждут отмены режима самоизоляции, чтобы лично поздравить своего папу Валерия Семенова с общественной наградой - "Отцовская доблесть".

У Галины и Валерия Семеновых 23 ребенка и уже 11 внуков. Фото: из семейного архива Семеновых

- Он действительно заслуживает ее. Иначе разве я родила бы ему троих детей и решилась бы взять под опеку еще 20 ребят? - смеется Галина Семенова. Она в этой семье - хранительница очага, гармонии и порядка.

Мама + Папа

Валерий и Галина сами росли в многодетных семьях, поэтому не сомневались: ребятишек у них будет не меньше трех, только не предполагали, что из их подопечных получится собрать целую футбольную команду.

- Мы с Галиной знакомы со школьной скамьи. Она была пионервожатой, комсоргом, а я в ее подчинении. Оба активисты, всегда занимались общественной работой. После школы поженились, родились сыновья, и Галина решила уволиться и организовать семейный детский дом. Это дало ей возможность официально работать дома. Ее должность называлась воспитатель, Галина даже зарплату получала, пока законы не изменились, - рассказал Валерий Семенов.

Так, в 1989 году Валерий и Галина открыли свой семейный детский дом, который стал в Башкирии первым. Сначала они взяли под опеку первых пятерых ребят, старшему из которых было семь лет, а младшему 2,5 года. Кровным детям Семеновых Алексею и Сергею на тот момент исполнилось четыре и два годика, а дочка была только в планах. Она родилась через 10 лет.

Трудности воспитания

В прошлом глава семьи работал в правоохранительных органах, но ушел, чтобы помогать супруге в семейном детском доме. Сначала сослуживцы не поняли его поступка, но позже признали: Валерий занимается очень важным делом - воспитывает тех, кто стал ненужным родителям и обществу. Ведь среди приемных детей Семеновых и ребята с серьезными проблемами здоровья, и так называемые "трудные подростки". Валерию и Галине каким-то образом удается найти ключик к сердцу каждого вне зависимости от возраста. Все они практически с первых дней начинают называть приемных родителей "папа" и "мама", так принято в их семье.

- Я не сторонник чтения лекций. Важнее не отругать, а показать своим примером, как нужно себя вести, как работать и отдыхать. Дети не виноваты, что их запустили, не дали любви. Мы с Галиной пытаемся восполнить этот пробел. Старшие помогают улаживать конфликтные ситуации между ребятами, распределяют обязанности по дому по возможностям каждого, - говорит Валерий Семенов. - И разговариваем с ними на равных, конечно. Это очень помогает.

В прошлом глава семьи работал в правоохранительных органах, но ушел, чтобы помогать супруге в семейном детском доме

К примеру, один из приемных ребят заинтересовался историей Третьего рейха. Галина и Валерий навели справки и выяснили, что прадед мальчика совершил героический поступок в годы Великой Отечественной войны, за что был награжден Орденом Красной Звезды. Эта новость произвела неизгладимое впечатление на подростка: его взгляды кардинально изменились, он начал интересоваться историей страны и своей семьи.

По словам Семеновых, важное подспорье в воспитании детей - различные кружки, где ребята учатся петь, танцевать, рукодельничать, участвуют в различных конкурсах и концертах.

- Первые дни дети стесняются, но потом раскрываются. Юля, например, училась танцевать в кружке, потом решила освоить профессию хореографа. Теперь выступает в ансамбле и преподает спортивную гимнастику. То есть кружки помогают и определиться с будущей профессией и любимым делом, - считает отец семейства.

Кстати, кровные дети привыкли делить внимание родителей с приемными.

- Нас всегда было много в доме, поэтому никогда не скучали, вместе играли, иногда и конфликтовали. Правда, порой становилось обидно, что не все ребята ценят то внимание, что им уделяют наши родители, - поделился 32-летний сын Сергей Семенов.

"Выпускник" семейного детского дома Семеновых 29-летний Михаил считает, что ему сильно повезло попасть сюда:

- Мне было шесть лет, когда я впервые увидел "маму" и "папу". Я помню, с первых дней ко мне относились как к родному, никого из нас не выделяли. Мы ничего не боялись, знали: родители всегда помогут. До сих пор при первой же возможности приезжаю домой, здесь всегда и накормят, и обнимут.

Меняя жизнь к лучшему

Сегодня Валерий Вениаминович выступает не только как приемный папа, но и как защитник интересов своих детей в судах.

- В законодательстве прописано право детей-сирот на бесплатное жилье, но добиться этого, к сожалению, можно только через суд. Порой дело доходит до Верховного суда Башкирии. Юридическое образование в этом вопросе сильно помогает, - говорит Валерий Семенов.

Сегодня все совершеннолетние приемные сыновья и дочери семьи Семеновых получили положенные квадратные метры. Кстати, Валерий участвовал в разработке нормативно-правовой базы по семейным детским домам в регионе, и часть положений затем вошла в Семейный кодекс РФ. За эту работу в 2003 году его наградили премией Президента России в области образования.

Все не зря

Теперь Валерий и Галина Семеновы делятся опытом с другими многодетными семьями, помогают им справляться с психологическими и бытовыми проблемами.

- Дети-сироты разные, но большинство обижены на родителей. Мы стараемся научить ребят прощать и доверять людям. И часто получается: даже самые "трудные" подростки, став взрослыми и самостоятельными, потом звонят и просят прощения за свое прежнее поведение. Вот тогда понимаешь, что все не зря, это придает сил. Самая большая награда, когда дети говорят: мама и папа, без вас мы бы пропали и не стали настоящими людьми, - улыбаясь, говорят супруги Семеновы.

Справка "РГ"

Общественную награду "Отцовская доблесть" учредили в 2020 году. Помимо Валерия Семенова, ее присудили еще 26 жителям республики, большинство из которых многодетные отцы. Данная награда не предполагает финансовой составляющей.

Семья Семеновых имеет много наград и грамот. Она победила в конкурсе "Семья России" в 2012 и 2016 годах и получила международную премию Российского детского фонда "Благородному родительству от благодарного детства".

Кстати

По данным минтруда РБ, в Башкирии опекуну ежемесячно выплачивается на содержание ребенка, в зависимости от его возраста и состояния здоровья, от 6,6 тысячи до 8,2 тысячи рублей.

Сумма вознаграждения приемным родителям в РБ за каждого ребенка варьируется от 8,1 тысячи до 11,7 тысячи рублей в месяц.