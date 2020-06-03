В Перми завершили расследование дела о поджоге женщины в магазине

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Соликамска Пермского края. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей № 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что обвиняемый пришел в магазин, где на смене находилась его бывшая коллега, и закрыл двери помещения изнутри на замок. Женщина, почувствовав угрозу, попыталась уйти в подсобное помещение. В это время обвиняемый достал из кармана куртки бутылку с бензином, облил им потерпевшую и поджег зажигалкой.

Коллега потерпевшей потушила огнетушителем горящую одежду и вызвала скорую помощь. Женщина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами тела площадью 45 процентов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.