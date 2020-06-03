Новости

Задержан крымчанин, грабивший ювелирные салоны с игрушечным пистолетом 10:50
В Свердловской области выявлено 357 новых случаев COVID-19 10:47
Пожар в петербургской больнице мог произойти из-за курения 10:46
Ракеты с несущим фюзеляжем предлагают разработать в США 10:46
Крымчанка три года получала военную пенсию за умершего отца 10:45
Московским школьникам объяснят ПДД онлайн 10:41
В Хакасии полицейский сбил двух сестер-дошкольниц 10:38
В Ижевске отец похитил у матери свою пятилетнюю дочь 10:36
Один человек погиб при пожаре в инфекционной больнице в Петербурге 10:33
Протестующие в США разгромили автосалон Mercedes-Benz 10:33
В Перми завершили расследование дела о поджоге женщины в магазине 10:09
Московские врачи вылечили от коронавируса более 90 тысяч человек 10:06
В Москве проверят мосты и тоннели по маршруту следования техники на Парад 10:05
Шесть фатальных ошибок при обгоне грузовиков 10:00
В Забайкалье школьницу наградят за спасение людей из упавшего автобуса 09:58
Леса рядом с Якутском подверглись нашествию сибирского шелкопряда 09:45
Челябинской подземке помогут метростроевцы из Екатеринбурга 09:45
Вернувшийся из кругосветки фрегат "Паллада" встретили во Владивостоке 09:40
В Сибири многодетную семью оставили без электричества 09:35
Пентагон перебросил к Вашингтону 1600 военных 09:30
В Подмосковье задержали грабительницу-рецедивистку 09:27
Уральские ученые разработали метод быстрого поиска метеоритов 09:23
В Татарстане решили запретить продажу алкоголя в маленьких кафе 09:22
Колокольцев наградил полицейского из Владивостока за спасение человека 09:21
Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым на берегу Енисея 09:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по второму этапу смягчения ограничений в Москве? Задайте их "РГ"
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по истории
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
Евгений Миронов: Не ожидал от Максима Галкина…
03.06.2020 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми завершили расследование дела о поджоге женщины в магазине

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Соликамска Пермского края. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей № 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что обвиняемый пришел в магазин, где на смене находилась его бывшая коллега, и закрыл двери помещения изнутри на замок. Женщина, почувствовав угрозу, попыталась уйти в подсобное помещение. В это время обвиняемый достал из кармана куртки бутылку с бензином, облил им потерпевшую и поджег зажигалкой.

Коллега потерпевшей потушила огнетушителем горящую одежду и вызвала скорую помощь. Женщина была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии с термическими ожогами тела площадью 45 процентов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Мантуров перечислил главные преимущества России перед другими странами
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек
Борьбе с COVID-19 дадут правовую оценку
Вакцину от коронавируса успешно испытали на животных в России
"РГ"-советы: как обезопасить квартиру на время дачного сезона
Верховный суд подтвердил, что нарушитель на дороге преимуществ не имеет