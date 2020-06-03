В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Верховный суд РБ 3 июня рассмотрел апелляционные жалобы в защиту трех бывших полицейских, а также представление прокурора Башкирии. Заседание проходило в закрытом режиме. Подсудимые свою вину не признали.

В итоге Верховный суд оправдал бывшего руководителя ОМВД по Кармаскалинскому району и экс-начальника ОМВД по Уфимскому району, которых в декабре 2019 года Кировский районный суд приговорил их обоих к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Как уточнили в пресс-службе, они оправданы за непричастностью к совершению преступления, за ними признано право на реабилитацию.

Третьему фигуранту этого резонансного дела - экс-начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району - вынесли апелляционный приговор, отменив предыдущий: мужчине назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима (суд первой инстанции назначил ему шесть лет). Экс-полицейского взяли под стражу в зале суда.

А вот исковые требования потерпевшей удовлетворены лишь частично. В качестве компенсации морального вреда она получит лишь 500 тысяч рублей вместо трех миллионов рублей, которые звучали в решении суда первой инстанции.

Напомним, дело об изнасиловании дознавательницы возбудили в 2018 году после того, как 23-летняя сотрудница полиции написала заявление. Фигурантами дела стали трое высокопоставленных полицейских. По результатам служебной проверки все фигуранты уголовного дела, включая потерпевшую, были уволены из органов внутренних дел по причине распития спиртных напитков на рабочем месте.