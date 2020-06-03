Бастрыкин передал дело о разливе топлива в Норильске в центральный аппарат СК

Ранее было возбуждено сразу 3 уголовных дела по факту экологической катастрофы. Дело по статье 250 Уголовного кодекса РФ "загрязнение вод" возбудила местная полиция. Следователи регионального управления СКР же возбудили дела по статьям УК 254 "порча земли" и 246 "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ". Все эти дела были объединены в одно производство, а его расследование поручено московским следователям из ГСУ СКР.

По данным следствия, на территории ТЭЦ-3 акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания" 29 мая 2020 года разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент произошел, как отмечают в СКР, "в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара".

Нефтепродукты разлились на значительной площади и попали в итоге в грунт и в водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель". Инцидент, отмечают следователи, повлек загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

"Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта, произведена выемка документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива, проводятся другие необходимые следственные действия, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - В ходе расследования задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин".

Отмечается, что задержанный от дачи показаний отказался.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела назначены строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз. По их результатам будут, в частности, установлены сумма ущерба и причины происшествия.

"Следователи начали допрашивать лиц, в том числе должностных, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации", - заключила официальный представитель СК России Светлана Петренко.