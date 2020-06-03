Что стало причиной разлива дизтоплива в Норильске

Около 20 тысяч тонн топлива, а это несколь сотен железнодорожных цистерн, разлившись на площади почти 350 квадратных метров, угрожают и озеру Пясино, и одноименной речке. А местные водоемы так или иначе связаны с Карским морем, до которого, впрочем, более 800 километров. По данным властей, которые опираются на предварительное заключение Росприроднадзора, ущерб арктической экосистеме может исчисляться десятками миллиардов рублей.

Напомним, авария на Норильской ТЭЦ произошла 29 мая. Режим ЧС межмуниципального уровня был введен из-за разгерметизации одного из резервуаров, в котором хранилось дизтопливо, используемое на станции в качестве резервного. Как пояснили в Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК), которая владеет ТЭЦ-3, аномально теплая погода растопила вечную мерзлоту. Под одним из "танков" просела опора.

Ситуацию осложнил пожар: в горючий поток врезался проезжавший мимо самосвал.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, прибывшая на место, написала на своей странице в Facebook, что сотрудники Енисейского управления осмотрели место аварии на ТЭЦ-3 АО "НТЭК": дизтопливо разлилось за пределы промплощадки, попало в ручей, затем в реки Далдыкан и Амбарная.

По словам прилетевшего в Норильск вице-премьера краевого правительства Анатолия Цыкалова, возглавляющего рабочую группу по устранению последствий ситуации, "урон мог быть значительно меньше, если бы компания НТЭК и администрация Норильска своевременно проинформировали краевой центр, нашу систему реагирования, а также Главное управление МЧС России о происшедшей катастрофе".

- Дизельное топливо токсичней, чем нефть. Химические соединения в нем не улавливаются бонами, они хорошо взаимодействуют с водой. Ликвидация последствий может занять месяцы. Слава богу, что все произошло в малонаселенном месте. Однако все равно мы имеем дело с экологической катастрофой, - заявил "РГ" эколог, член Енисейского бассейнового совета Александр Колотов.

Главная задача сейчас - снять дизельное пятно с водной поверхности, чтобы не допустить его растекания

По последним данным, масляное пятно было остановлено в реке Амбарная несколькими каскадами бонов. Сейчас идет сбор ГСМ с водной поверхности. На место ЧП доставлены нефтесборные системы, боновые заграждения, устройства для распыления сорбентов. По оценкам специалистов, на ликвидацию последствий аварии потребуется не менее двух недель.

Комментарий

Константин Ильковский, профессор РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина:

- Произошедшие в последнее время два неприятных события в нашей Арктике: разрушение железнодорожного моста на реке Кола и масштабная протечка дизтоплива в Норильске - результат деградации вечной мерзлоты. Этот фактор почти не учитывается сегодня при капитальном строительстве новых объектов, а особенно при ремонтах и реконструкции существующих. И этому необходимо уделить особое внимание при рассмотрении подобных проектов. Не секрет, что зачастую тендеры на проведение ремонтных работ ли капитального строительства выигрывают фирмы, которые не имеют соответствующего опыта работы на вечной мерзлоте и главным критерием выбора подрядчика является цена. И не стоит винить тех, кто устраивает конкурсы. На самом деле, они лишь следуют существующим нормативам и требованиям законодательства.

Ход ликвидации разлива дизтоплива в Норильске вызывает у меня серьезные опасения. Уверен, что компания приняла своевременные и системные меры, но если с разливами нефти мы научились бороться и достаточно эффективно, то с протечками жидких нефтепродуктов (дизтопливо, бензины) , являющихся более токсичными, такого опыта практически нет. По крайней мере, за последние десятилетия подобных ЧП в нашей стране не припомню. На мой взгляд, процесс ликвидации этого разлива и его последствий займет месяцы и годы. Это еще один сигнал задуматься о необходимости масштабного развития энергетики в Арктике на основе возобновляемых источников энергии.

Подготовила Ольга Бухарова

Тем временем

Как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, по материалам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела. Кроме того, в рамках расследования, как отметили в ведомстве, в качестве подозреваемого был задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку. Генпрокурор Игорь Краснов поручил держать на круглосуточном контроле ход расследования и проверочных мероприятий в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске.

Подготовил Иван Егоров