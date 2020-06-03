В соседней деревне школьникам есть где разгуляться - но большетихинцы хотят, чтобы их дети учились рядом. Фото: Сергей Куксин/РГ

Как писала "РГ", Большетихинская школа опустела ровно год назад - в мае 2019-го, когда учительница уехала из села. С тех пор найти нового педагога ни в селе, ни за его пределами не удавалось. Хотя районные власти предлагают неплохую по сельским меркам зарплату - двадцать тысяч рублей и квартиру в доме на двух хозяев.

В Большой Тихой живет всего 78 человек, и в начальную школу в этом учебном году должны были ходить восемь ребятишек. Когда учителя не стало, районные власти предложили возить младшекласс-ников в соседнее село Карпово. Но не каждый день, а раз в неделю, как и детей постарше, которые всю рабочую пятидневку, а то и шесть дней живут в пришкольном интернате. Немногие родители согласились отдать туда малышей - в интернате оказались только двое. Еще двоих первоклашек вообще оставили дома: семь лет им исполнилось в ноябре, поэтому поход в первый класс отложили на год. Остальных пристроили к родственникам, живущим в Карпово.

Вот так до мартовских каникул местные ребятишки и ездили на всю неделю в школу в соседнее село. А в апреле, с переходом на дистанционное обучение, наоборот, педагог из Карповской школы стала ездить в Большую Тихую, чтобы дать задания ученикам, ведь в селе нет ни интернета, ни сотовой связи. Как рассказала и. о. председателя комитета по образованию Солонешенского района Ольга Головина, раз в неделю преподаватель встречался с ребятами в большетихинской школе, давал новые задания, забирал на проверку тетради и консультировал их по пройденным самостоятельно темам. Эти отдаленные села не вошли в число населенных пунктов, где введен режим самоизоляции. Поэтому учителя могли общаться с учениками на расстоянии и по одному.

Школу в Большой Тихой всю зиму отапливали - в надежде, что учитель все-таки приедет. Фото: Сергей Куксин

Все это время поиски учителя для Тихой не прекращались. Благодаря акции "Российской газеты" в администрацию Солонешенского района обратилось более десятка претендентов. Но все они только интересовались условиями работы и проживания, конкретных намерений трудоустраиваться никто не высказывал. Большинство, конечно, пугалось суровых бытовых условий - вода из колодца, печь, которую нужно топить... Городские жители к такому не готовы, даже если в качестве "бонусов" предлагается чистейший воздух и горные пейзажи.

А вот миллион - это аргумент. Так что в начале 2020 года, когда стартовала государственная программа "Земский учитель", поиски учителя оживились. Заявки на вакансию в Большой Тихой, где учителю по программе обещают выплатить подъемные в один миллион рублей, подали шесть претендентов.

- Все шестеро - из других регионов, - пояснила Ольга Головина. - Проблема в том, что многие подают заявки на участие в программе на несколько вакансий - как у себя в регионе, так и в других. И если побеждают в конкурсе сразу по нескольким вакансиям, выбирают ту, что им больше подходит. Так что шесть претендентов - это еще не гарантия, что кто-то из них точно приедет в Большую Тихую.

Победителем конкурса "Земский учитель" на вакансию в горной деревне Алтайского края стала учитель начальных классов из Краснодарского края Индира Полева. В региональном министерстве образования и науки отметили, что при отборе учитывались образование, квалификация, опыт работы, и на основе этих критериев был составлен рейтинг всех претендентов. Кто набрал больше баллов в рейтинге - тот и победитель.

- До 1 июля победители должны прислать согласие на переезд в выбранные села, в том числе Большую Тихую, и заключить трудовой контракт на пять лет, - подчеркнула начальник сектора кадрового развития и аттестации минобрнауки Ольга Алимушкина. - Если они этого не сделают, то вакансию и подъемные предложат следующему в рейтинге претенденту. Если же никто из претендентов не пришлет свое согласие, то подъемные будут переданы другой школе.

Отважится ли Индира переехать с юга России в Сибирь? Большетихинцы очень надеются, что за миллион рублей все-таки найдется желающий пять лет проработать в их школе. А иначе семьи с детьми просто разъедутся, и деревня умрет, говорят селяне.

Виктор Медведев сына Рому в Карпово не пустил: не дело это, когда есть семья, ребенку жить в интернате. Фото: Сергей Куксин/РГ

Виктор Медведев один воспитывает четверых детей и уже думает о переезде. Ведь отсутствие школы разделило эту большую семью пополам. Старший сын после армии живет с отцом, помогает с хозяйством. Младший тоже пока дома, хотя в сентябре должен был пойти в первый класс.

- Я его не отпустил, - говорит многодетный отец. - Не дело это, когда есть семья, ребенку жить в интернате. Мне и так пришлось среднего сына-третьеклассника отправить учиться к сестре в село Верх-Ануйское. Там же живет и старшая дочь. Если не будет учителя в Тихой, все туда переедем.

Справка "РГ"

В Алтайском крае в программу "Земский учитель" включены 183 сельские вакансии педагогов. В этом году деньги выделены на выплату подъемных в размере одного миллиона рублей для 44 вакансий, в том числе в школе в Большой Тихой. По данным министерства образования и науки края, на участие в программе поступило 277 заявок от 157 претендентов.

Комментарий

Максим Костенко, министр образования и науки Алтайского края:

- Я уверен, что все вакансии по программе "Земский учитель" будут закрыты, там достаточный резерв кандидатов на каждую позицию. У нас ежегодно перед началом учебного года набирается около 600 свободных рабочих мест, и почти всегда мы находим педагогов, даже без таких существенных подъемных. Поэтому, думаю, проблем не будет, в том числе в школе села Большая Тихая. Кроме "Земского учителя", в этом году у нас в крае появились дополнительные ресурсы для привлечения молодых специалистов в сельские школы. В частности, мы увеличили с 50 до 75 число тех выпускников педагогических колледжей, которые будут получать подъемные в 150 тысяч рублей. И стали выдавать стипендию имени Щекотинского для старшекурсников педагогических вузов, которые едут на длительную практику в сельские школы. Это почти три миллиона рублей в год дополнительной поддержки для молодых учителей.