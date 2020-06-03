МЧС отправит специалистов для ликвидации аварии на ТЭЦ в Норильске

Глава МЧС России Евгений Зиничев проинформировал президента РФ Владимира Путина о том, что его ведомство двое суток ничего не знало о серьезной аварии на ТЭЦ в Норильске, в результате которой около 6 тысяч тонн нефтепродуктов попало в грунт, а еще 15 тысяч тонн в водные объекты. Сто тонн спасатели уже собрали.

Сейчас, по словам министра, спасатели увеличивают группировку для ликвидации ЧП на 100 человек.

Речь идет о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

"Завтра (4 июня - прим. "РГ") авиацией МЧС России в район ЧС будут доставлены 100 человек Сибирского спасательного центра. Кроме того, для решения вопросов по переброске личного состава непосредственно в район работает вертолет Ми-8", - доложил главе государства Евгений Зиничев.

По данным МЧС, топливо вылилось из-за проседания свай фундамента и последующей разгерметизации резервуара​​​. Разлившись, топливо вспыхнуло. Одновременно продолжилась утечка в акваторию рек.

- К счастью, водозаборов на них нет, - сказал министр.

По его словам, в подразделение МЧС России информация о ЧП поступила по линии единой диспетчерской службы только 31 мая.

"Все это время предприятие пыталось собственными силами локализовать последствия разлива", - подчеркнул министр.