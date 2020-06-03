Путин дал поручения по ликвидации разлива топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС как можно скорее организовать работу по ликвидации последствий масштабного разлива топлива в Норильске, а правоохранительным органам - дать правовую оценку действиям всех причастных к этому ЧП должностных лиц.

В среду глава государства в формате видеоконференции провел совещание по происшествию в Красноярском крае с руководством региона и главами профильных федеральных ведомств. Он возмутился тем, что информация о случившемся пришла с опозданием.

"Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей?" - сказал президент после доклада губернатора Красноярского края Александра Усса и потребовал объяснений от главы компании-владельца аварийного резервуара Сергея Липина.

"Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы правоохранительные разобраться, что от кого было передано, куда передано и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать, как полагается", - заявил Владимир Путин.

Он также дал поручения по ликвидации последствий аварии. В частности, президент согласился с предложением главы МЧС Евгения Зиничева объявить происшествие в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального характера. Это позволит в кратчайшие сроки мобилизовать силы и средства для сбора разлившегося топлива.

"Прошу вас как можно быстрее начать работу, связанную с предотвращением дальнейшего негативного влияния на окружающую среду. И, конечно, ключевой вопрос - утилизация собираемых нефтепродуктов", - сказал он, обращаясь к министру по чрезвычайным ситуациям. Евгений Зиничев в ответ обещал представить свои предложения главе государства в пятницу 5 июня.

Утром 29 мая в результате разгерметизации одного из запасных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная. Информация о происшествии, по словам Евгения Зиничева, поступила в МЧС 31 мая. Он также сообщил, что в настоящее время собрано 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта.