Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы МЧС Евгения Зиничева объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в Норильске в связи с масштабным разливом нефтепродуктов на местной ТЭЦ.

"Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен", - сказал глава государства в ходе совещания по происшествию в Красноярском крае с руководством региона и главами профильных федеральных ведомств.

Евгений Зиничев пояснил, что режим ЧС позволит в сжатые сроки привлечь к ликвидации последствий разлива топлива силы и средства федеральных органов власти, а также проводить закупки у единого поставщика.

По словам министра, для сбора и утилизации нефтепродуктов "понадобятся очень серьезные ресурсы".

Напомним, утром 29 мая в результате разгерметизации одного из запасных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная. Информация о происшествии, по словам Евгения Зиничева, поступила в МЧС 31 мая. Он также сообщил, что в настоящее время собрано 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта.