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03.06.2020 17:32
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин согласился с предложением главы МЧС Евгения Зиничева объявить режим чрезвычайной ситуации федерального характера в Норильске в связи с масштабным разливом нефтепродуктов на местной ТЭЦ.

"Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен", - сказал глава государства в ходе совещания по происшествию в Красноярском крае с руководством региона и главами профильных федеральных ведомств.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Путин дал поручения по ликвидации разлива топлива в Норильске

Евгений Зиничев пояснил, что режим ЧС позволит в сжатые сроки привлечь к ликвидации последствий разлива топлива силы и средства федеральных органов власти, а также проводить закупки у единого поставщика.

По словам министра, для сбора и утилизации нефтепродуктов "понадобятся очень серьезные ресурсы".

Напомним, утром 29 мая в результате разгерметизации одного из запасных резервуаров на проезжую часть подъездной автодороги к ТЭЦ-3 в Норильске на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала и в реку Амбарная. Информация о происшествии, по словам Евгения Зиничева, поступила в МЧС 31 мая. Он также сообщил, что в настоящее время собрано 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта.

Генпрокуратура взяла под контроль проверку ЧП в Норильске

Текст: Иван Егоров
Генеральная прокуратура по поручению президента России взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания".

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Кроме того, в рамках расслдеования, как отметили в Генпрокуратуре, в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК". Генеральному директору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Территориальному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку.

В Генпрокуратуре также описали хронологию чрезвычайного происшествия в Норильске и ход его расследования.

Так, 29 мая 2020 года в Норильске Красноярского края в 12:55 произошел разлив около 17 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3, эксплуатируемой АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". Эта компания обеспечивает электроэнергией, теплом и водой предприятия и учреждения, расположенные на территории Норильского промышленного района, городов Дудинки и Игарки, а также поселков Светлогорска и Снежногорска.

По данным надзорного ведомства, авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоемы - реку Амбарная, которая обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Сразу после этого на место ЧП незамедлительно выехал прокурор Норильска для координации действий правоохранительных органов. Одновременно прокуратура с привлечением специалистов Енисейского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Красноярскому краю, территориального управления Росрыболовства оперативно организовала проверку с целью установления причин происшествия, ликвидации его последствий, а также определения ущерба, причиненного окружающей среде. С участием прокурора был совершен облет территории, которая подверглась загрязнению.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Уже 31 мая исполняющий обязанности прокурора Красноярского края принял участие в заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона. По ее результатам был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

2 июня под руководством заместителя Генпрокурора Николая Шишкина состоялось оперативное совещание, на котором были внесены предложения по организации дальнейших мероприятий с целью ликвидации и минимизации последствий ЧП.

Как отметили в надзорном ведомстве, по поручению президента России ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры.

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