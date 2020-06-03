Чрезвычайной ситуацией федерального характера президент назвал ЧП с разливом дизельного топлива в Красноярском крае и поручил правоохранительным органам разобраться в действиях должностных лиц, которые вовремя не отреагировали на случившееся.

Напомним, что 29 мая в результате разгерметизации одного из резервуаров на ТЭЦ-3 в Норильске на промышленной площадке Надеждинского металлургического завода вылилось большое количество дизельного топлива. Значительная часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная.

Совещание в формате видеоконференции глава государства начал с вопросов. Первым отвечал глава МЧС: разгерметизация резервуара произошла из-за проседания свай фундамента, результатом стал разлив топлива с возгоранием. Информация в ведомство поступила лишь 31 мая, до этого предприятие собственными силами старалось нейтрализовать последствия. Собрано 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта. "Остро стоит вопрос с их утилизацией", - заявил Евгений Зиничев.

Губернатор Красноярского края Александр Усс также заявил, что власти отреагировали на ситуацию 31 мая, потому что, по информации спасательной службы комбината, экологического ущерба на прилегающей территории не было. "И только после появления тревожащей информации в соцсетях и настойчивых вопросов соответствующим должностным лицам утром в воскресенье была выяснена реальная картина происшедшего", - заметил он. Сразу было доложено в национальный центр управления в кризисных ситуациях. Сейчас на месте работают 300 человек, но, как считает региональный лидер, за 14 дней ликвидировать последствия будет проблематично. "Главная проблема - утилизация нефтепродуктов, которые при помощи помп могут откачиваться из акватории реки", - сказал он. Из-за бездорожья вывезти столько топлива невозможно, остается сжигать. Но опыта работы с такими объемами загрязнения в крае нет.

"А чего делать-то? Вы же губернатор!" - сказал Путин. Дальше ответ держал глава Норильско-Таймырской энергетической компании Сергей Липин. "Что произошло и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там все в порядке со здоровьем?" - президент не скрывал своего возмущения. Липин заверил, что происшествие не повлияло на энергоснабжение и водоснабжение района, и рассказал, что к локализации на предприятии приступили немедленно. Только утром вышли на разведку водных объектов и нашли пятно в 100 тысяч кв. м, тогда оперативно привлекли морскую спасательную службу. "14 дней - прогнозируемый срок ликвидации ситуации", - заключил он, добавив, что термическая утилизация - единственный способ сделать все максимально быстро.

"Почему не сообщили сразу о том, что происходит? Раньше бы подключили соответствующие структуры", - заявил глава государства. "Губернатор говорит, что узнали только через два дня, и мне министр Зиничев тоже докладывал о том, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит", - заметил он. "Информация в соответствии с планом была передана", - стоял на своем собеседник. "Передана? Ну хорошо, мне придется попросить соответствующие контролирующие органы и правоохранителей разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать как полагается", - сказал Путин. "Вынужден буду давать поручения правоохранительным органам дать правовую оценку всем действиям должностных лиц", - заявил президент.

Правоохранительные органы дадут правовую оценку всем действиям должностных лиц

Очень тяжелой ситуацию назвал глава минприроды Дмитрий Кобылкин. "Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне РФ такое количество топлива", - признался он, добавив, что есть большие сомнения не то что в сроке - 14 дней, а в самой ликвидации. "Нужно постараться максимально все-таки извлечь топливо, смешать с соответствующими реагентами химическими, и в случае, когда уже совсем будет тяжко, наверное, чего-то сжечь", - предположил он.

"Такой костер на такой площади такого количества - это будет большая проблема", - заключил министр. Президент спросил, кто мог бы эту задачу эффективно решить. Кобылкин назвал ведомства: МЧС, возможно, с подключением военных. А глава минэнерго Александр Новак выразил готовность переговорить с нефтяными компаниями - возможно, у них есть опыт. Путин призвал сделать это прямо сейчас. Глава государства поддержал предложение Зиничева признать происшествие чрезвычайной ситуацией федерального характера и призвал как можно быстрее организовать работу по предотвращению негативного влияния на окружающую среду. Ключевым президент назвал вопрос утилизации нефтепродуктов. Доклад он ждет от главы МЧС 5 июня.