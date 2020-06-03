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03.06.2020 21:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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По данным ведомства, решение об ослаблении ограничений было принято на основании анализа ситуации специалистами Роспотребнадзора. За последние восемь дней коэффициент распространения COVID-19 в регионе снизился до 0,9%, в то время как для первого этапа послаблений необходим показатель не более 1%. Коэффициент свободного коечного фонда в крае достигает 59% при необходимом показателе не менее 50%. Уровень тестирования населения достиг отметки в 175, а летальность составляет 0,9% при среднем показателе по стране в 1,19%. Кроме того, за последние дни количество новых госпитализированных почти сравнялось с числом выписываемых пациентов. Все это в совокупности и позволило региону приступить к первому этапу снятия ограничений.

Как уточнили власти, в первую очередь снятие мер коснется малого бизнеса. С 4 июня разрешат работу химчисток, прачечных, ателье, автосервисов. Также откроются объекты розничной торговли непродовольственными товарами. Уточняется, что работать будет разрешено магазинам площадью не более 400 квадратных метров, которые имеют отдельный вход.

В регионе прекращают действовать цифровые пропуска, необходимые для выхода из дома. В некоторых районах также снимут режим самоизоляции. Профессиональным спортсменам разрешат тренироваться на свежем воздухе, также станет возможно проводить практические занятия по вождению.

Для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга отменяется обязательный 14-дневный карантин. По данным Роспотребнадзора, за последние две недели на данных маршрутах не зафиксировано ни одного пациента с коронавирусной инфекцией. При этом данная мера сохраняется для тех, кто прилетает в Норильск. Таким образом власти исключают вспышку COVID-19 среди вахтовиков.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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При этом контроль за масочным режимом и соблюдением социального дистанцирования, введенными в общественных местах, будут усилены.

По данным на 3 июня, на территории края коронавирус выявлен у 4654 человек. Суточный прирост составил 124 пациента. Вылечились 1300 человек, еще 43 погибли. Под наблюдением врачей остаются 836 жителей края.

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