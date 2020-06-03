Указ губернатора Красноярского края от 3 июня 2020 года № 142-уг "Об отмене ограничительных мер, связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на части территории некоторых муниципальных образований Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "О определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письма главы Большеулуйского района Красноярского края от 03.06.2020 № 02-07/1490, главы Дзержинского района Красноярского края от 03.06.2020 № 1106-1, главы Идринского района Красноярского края от 03.06.2020 № 17/1590, главы Нижнеингашского района Красноярского края от 03.06.2020 № 1707, главы Партизанского района Красноярского края от 03.06.2020 № 841, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 29.05.2020 № 24-00-17/02-7158-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 15.04.2020 № 15, постановляю:
1. Установить, что ограничительные меры, предусмотренные указами Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края", от 31.03.2020 № 73-уг "Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края", не применяются на территории следующих населенных пунктов муниципальных образований Красноярского края:
1) Большеулуйский район:
село Сучково, деревня Красновка, деревня Секретарка, деревня Симоново Сучковского сельсовета;
село Большой Улуй, деревня Климовка, деревня Красный Луг, поселок Сосновый Бор, поселок Тихий Ручей Большеулуйского сельсовета;
деревня Новоникольск, деревня Баженовка Новоникольского сельсовета;
село Березовка, деревня Елга, деревня Кумыры, деревня Новоселы Березовского сельсовета;
село Бобровка, поселок Изыкчуль, поселок Таежка, деревня Черемшанка Бобровского сельсовета;
поселок Кытат, деревня Беловка, деревня Шарыповка Кытатского сельсовета;
село Новая Еловка, деревня Турецк Новоеловского сельсовета;
2) Дзержинский район:
деревня Александро-Ерша, село Вознесенка, деревня Николаевка, деревня Чурюково Александро-Ершинского сельсовета;
село Денисово, деревня Борки, деревня Колон, деревня Кондратьево, деревня Топол Денисовского сельсовета;
село Дзержинское, деревня Кедровка, деревня Усолка Дзержинского сельсовета;
село Курай, деревня Ашпатск, деревня Петровка, деревня Плитная Курайского сельсовета;
село Михайловка, поселок Новый, деревня Улюколь Михайловского сельсовета;
село Нижний Танай, деревня Верхний Танай, деревня Мокрый Ельник, деревня Семеновка, Нижнетанайского сельсовета;
село Орловка, деревня Чемурай Орловского сельсовета;
село Шеломки, деревня Батов, деревня Большая Степь, деревня Канарай, деревня Макарово Шеломковского сельсовета;
3) Идринский район:
село Екатериновка, деревня Мензот Екатерининского сельсовета;
село Отрок, деревня Адриха, деревня Козино Отрокского сельсовета;
село Новоберезовка Новоберезовского сельсовета;
поселок Добромысловский, поселок Октябрьский, поселок Майский Добромысловского сельсовета;
4) Нижнеингашский район:
деревня Александровка, деревня Алексеевка, деревня Ильинка Александровского сельсовета;
село Ивановка, деревня Горелый Борок, деревня Рудовка, деревня Максаковка Ивановского сельсовета;
деревня Касьяново Касьяновского сельсовета;
село Кучерово, деревня Зубенкино, деревня Ошарово, деревня Рождественка, деревня Фокино Кучеровского сельсовета;
село Новоалександровка, деревня Романовка, деревня Эстония Новоалександровского сельсовета;
деревня Павловка, поселок Верх-Тугуша, деревня Егоровка, деревня Климентьевка, деревня Локатуй, деревня Пермяково, деревня Тугуша Павловского сельсовета;
село Соколовка, деревня Михайловка, деревня Покровка, деревня Успенка Соколовского сельсовета;
село Стретенка, деревня Байкалово, деревня Воздвиженка, деревня Ильинка, деревня Новорождественка, деревня Поскотино Стретенского сельсовета;
5) Партизанский район:
деревня Ивановка, деревня Алдарак, деревня Ивашиха, деревня Конок, деревня Новомихайловка Ивановского сельсовета;
деревня Кожелак, деревня Асафьевка Кожелакского сельсовета;
поселок Мина, поселок Ивановка, поселок имени Лукашевича, поселок Кутурчин, поселок Мана, поселок Хабайдак, деревня Кой Минского сельсовета.
2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Губернатор края А.В.Усс
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