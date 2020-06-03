В Омске задержаны подозреваемые в сбыте фальшивых денег

Крупную аферу в поддельными денежными купюрами пресекли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Омску.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что предварительно установлено, что двое местных жителей приобрели через интернет 25 билетов Центрального банка России номиналом 5 000 рублей с признаками подделки. Получив почтовое отправление в одной из транспортных компаний, злоумышленники отправились в гипермаркет на улице 70-летия Октября. Один из сообщников остался в машине, а другой зашел в аптеку, где приобрел лекарство за 150 рублей, рассчитавшись поддельной купюрой. Затем попытался повторить операцию с фальшивкой в торговом зале магазина. В момент передачи поддельной банкноты кассиру злоумышленника задержали оперативные сотрудники. Его сообщник был задержан в машине на парковке. Все фальшивые купюры изъяты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 УК РФ. Фигуранты взяты под стражу.