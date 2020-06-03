Владимир Путин объявил ЧС в зоне разлива дизтоплива в Норильске

3 июня Владимир Путин провел совещание по ликвидации разлива дизельного топлива в Норильске. Губернатор Красноярского края Александр Усс доложил президенту о ситуации. Он признался, что узнал о происшествии из соцсетей и только через два дня после разлива. Также красноярский губернатор допустил, что регион может не справиться с ликвидацией последствий ЧП за две недели.

Судя по реакции главы государства, доклад губернатора вызвал у него удивление и раздражение: "Что доклад-то?" И закончил: "А что делать-то? Вы же губернатор".

И уже обращаясь к представителям ТЭЦ-3, где произошел разлив, он спросил: "Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей? У вас там всё в порядке со здоровьем?"

В итоге Владимир Путин поручил правоохранителям разобраться с нарушениями при информировании о происшествии. От главы минэнерго Александра Новака он потребовал оперативно разобраться в ситуации и незамедлительно начать сбор разлившегося топлива.

Также на совещании присутствовал глава МЧС Евгений Зиничев. По его словам, сотрудники ТЭЦ-3 в течение двух дней после инцидента пытались самостоятельно ликвидировать разлив топлива и не сообщали о происшествии спасателям. Ему поручено к пятнице, 5 июня, подготовить доклад о мерах по ликвидации ЧП. Также глава государства согласился объявить чрезвычайную ситуацию в зоне разлива.

Напомним, 29 мая на территории ТЭЦ-3 в Норильске из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива, в результате чего топливо вылилось на технологическую дорогу. На место разлива въехал автомобиль, произошло возгорание. Всего разлилось порядка 20 тысяч тонн топлива, которое попало в две реки. К 31 мая было собрано более 100 тонн нефтепродуктов.

Главе МЧС поручено к 5 июня, подготовить доклад о мерах по ликвидации ЧП

Представители общественных движений утверждают, что под угрозой загрязнения находятся реки Далдыкан, Амбарная, Пясино, а также озеро Пясино и Карское море.

По последним данным, масляное пятно было остановлено в реке Амбарная несколькими каскадами бонов. По данным Роспотребнадзора, не зарегистрировано загрязнения местных подземных водоисточников: пробы с насосных станций в окрестностях Норильска в норме.

Тем временем

Генеральная прокуратура взяла под контроль проверочные мероприятия в связи с аварийным разливом нефтепродуктов на промышленной площадке акционерного общества "Норильско-Таймырская энергетическая компания".