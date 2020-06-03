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03.06.2020 21:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне более 187 тысяч человек остались без света

Текст: Михаил Сухарев

Штормовой ветер в Чеченской Республике нарушил энергоснабжение в трех районах региона. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ, сначала вышла из строя воздушная линия 110 кВ Плиево - Самашки - ГРП-110 и обесточила около ста тысяч бытовых потребителей в Ачхой-Мартановском районе. За полтора часа эту линию удалось переключить.

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- В 19:53 произведены переключения в сети 110 кВ, электроснабжение потребителей восстановлено, - говорится в сообщении.

Однако около 19:20 из-за грозы отключилась соединительная шина 110 кВ на подстанции ГРП-110. В результате обесточились подстанция "Горец", семь подстанций 35 кВ и 963 трансформаторных подстанции. Без электричества остались больше 187 тысяч человек в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах.

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ отметили, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Когда потребителям восстановят подачу электроэнергии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер и ливни прошли в Северной Осетии. Там снесло крыши домов и заборы, в нескольких районах затопило улицы и повалило деревья.

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