В Чечне более 187 тысяч человек остались без света

Штормовой ветер в Чеченской Республике нарушил энергоснабжение в трех районах региона. Как сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ, сначала вышла из строя воздушная линия 110 кВ Плиево - Самашки - ГРП-110 и обесточила около ста тысяч бытовых потребителей в Ачхой-Мартановском районе. За полтора часа эту линию удалось переключить.

- В 19:53 произведены переключения в сети 110 кВ, электроснабжение потребителей восстановлено, - говорится в сообщении.

Однако около 19:20 из-за грозы отключилась соединительная шина 110 кВ на подстанции ГРП-110. В результате обесточились подстанция "Горец", семь подстанций 35 кВ и 963 трансформаторных подстанции. Без электричества остались больше 187 тысяч человек в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах.

В ситуационно-аналитическом центре Минэнерго РФ отметили, что сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Когда потребителям восстановят подачу электроэнергии, не уточняется.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер и ливни прошли в Северной Осетии. Там снесло крыши домов и заборы, в нескольких районах затопило улицы и повалило деревья.