В Чечне создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана

В Чеченской Республике созданный в среду вечером оперативный штаб будет координировать ликвидацию последствий сильнейшего урагана, который обрушился на регион. Об этом заявил глава ЧР Рамзан Кадыров на своей странице в VK.

- Я создал оперативный штаб и беру под личный контроль ликвидацию последствий обрушившейся на ЧР стихии. Завтра с раннего утра строительные бригады начнут восстановительные работы. Все ремонтные мероприятия должны быть выполнены в течение дня, - отметил он.

Кадыров также добавил, что подача света и газоснабжения части населения, попавшей под отключения, будет восстановлена уже в среду - экстренные службы, не дожидаясь улучшения погодных условий, приступили к работам. "При этом особое внимание уделяется вопросу выявления поврежденных жилых домовладений и последующего расселения семей", - отметил глава республики.

Напомним, ранее стало известно, что из-за штормового ветра 187 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения. Сам же Кадыров заявил, что ураган в республике валит деревья, рекламные щиты, срывает кровли, повреждает линии электропередач и газопроводы. Точные масштабы ущерба пока не известны.