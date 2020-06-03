Экс-участник "Отпетых мошенников" потребовал от Малахова миллион рублей

Бывший участник поп-группы "Отпетые мошенники" Игорь Богомазов подал в суд на создателей программы "Прямой эфир", телеканал "Россию" и лично на Андрея Малахова. Соответчицей значится его бывшая жена Юлия Некрасова.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, поводом для иска в Приморский райсуд Северной столицы стала программа "Прямой эфир", которая была показана 10 декабря 2018 года. Спустя полтора года после выпуска артист обратился за защитой своих прав, указав, что в программе прозвучали сведения, которые порочат честь и достоинство как самого Игоря Богомазова, так и его нынешней супруги Виктории.

В частности, артист пишет в исковом заявлении, что в эфире его назвали неплательщиком алиментов, говорили, что он устраивал драки, загулы, портил совместно нажитое с первой супругой имущество.

Бывшая жена в эфире сказала, что у Богомазова имеется долг по алиментам в размере 630 тысяч рублей.

В исковом заявлении артист заявил, что эти сведения являются порочащими. Не понравилось ему и то, что в программу вошли реплики зрителей в студии, а зрители охарактеризовали Богомазова весьма ругательными словами.

Богомазов требует, чтобы в телеэфире прозвучало опровержение. Также артист просит взыскать с ответчиков компенсацию морального труда. Свои страдания Богомазов оценил в один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что Богомазов из-за трудной финансовой ситуации на фоне пандемии стал таксистом.

Справка "РГ"

Богомазов был одним из солистов группы "Отпетые мошенники" с 1996 по 2011 годы. Сейчас 44-летний музыкант занимается сольной карьерой.