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Солист "Отпетых мошенников" Игорь Богомазов стал таксистом

Новости
    02.06.2020, 11:44
Текст:   Олег Усков

Удача повернулась спиной к бывшему участнику некогда сверхпопулярного отечественного бойз-бэнда "Отпетые мошенники" Игорю "Гарику" Богомазову.

Согласно комментарию Гарика радио "Говорит Москва", из-за сложившейся сейчас в российской культуре карантинной ситуации ему пришлось переквалифицировался в таксисты. Ибо других возможностей заработать при отсутствии концертов у музыканта просто нет.

Соответственно, случилось именно то, о чем пророчески говорил Юрий Лоза, комментируя скандал Пригожина со Шнуровым.

Как уточнил Богомазов, такое решение они приняли вместе с супругой, семь месяцев назад родившей Гарику ребенка. На доходы таксиста Богомазов может позволить себе и своей подросшей семье еду и подгузники.

Проекту "Отпетые мошенники", образованному в 1996-м, предшествовала группа "БекКрафт", участник "ЕвроШлягера-1995". В ней работали Сергей Аморалов и Богомазов, тогда как третий участник оригинального состава - Том Хаос - выступал в достаточно небезызвестной группе "Неоновый мальчик".

Дебютный альбом ОМ вышел в 1997-м. За ним последовали еще шесть. Гарик покинул группу в 2011-м.

Ранее сообщалось, что бывшая жена обвинила Богомозова в мошенничестве.

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