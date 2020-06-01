Юрий Лоза допустил, что звезды шоу-бизнеса "пойдут разгружать вагоны"

Ситуация вокруг реплики продюсера Пригожина о бедствующих российских артистах, вылившейся в бурный диспут с переходом на личности, не просто не затихает, а наоборот. К обсуждению "проблемы" присоединяются все новые и новые представители отечественного культурного бомонда. А некоторые, присоединившись, продолжают обсуждать.

В частности, очередной комментарий прозвучал со стороны Юрий Лозы.

Своими новыми рассуждениями музыкант поделился с "Вечерней Москвой", выразив убеждение, что при особо негативных экономических потрясениях на фоне пандемии "финансовое состояние ухудшилось даже у самых именитых селебрити".

"Если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны", - мрачно пророчит исполнитель.

Напомнив, что "все мы - люди", и когда станет нечего есть, - "пойдем работать кем угодно".

Ранее актер Михаил Ефремов обратил внимание на то, что коронавирус превращает артистов в дармоедов.