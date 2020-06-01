Новости

Российская группа Little Big получила премию "За самый трэшевый клип" 13:28
Вышел трейлер итальянского хоррор-сериала Netflix "Затопленный город" 13:16
Вышел русский трейлер перезапуска культового сериала "Перри Мэйсон" 13:07
Шнуров вновь поиздевался над "голодающими" звездами шоу-бизнеса 13:00
Появились новые изображения бэтмобиля Роберта Паттинсона 12:41

Юрий Лоза допустил, что звезды шоу-бизнеса "пойдут разгружать вагоны"

Новости
    01.06.2020, 12:52
Текст:   Олег Усков

Ситуация вокруг реплики продюсера Пригожина о бедствующих российских артистах, вылившейся в бурный диспут с переходом на личности, не просто не затихает, а наоборот. К обсуждению "проблемы" присоединяются все новые и новые представители отечественного культурного бомонда. А некоторые, присоединившись, продолжают обсуждать.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Лепс предложил артистам перестать жаловаться и начать работать

В частности, очередной комментарий прозвучал со стороны Юрий Лозы.

Своими новыми рассуждениями музыкант поделился с "Вечерней Москвой", выразив убеждение, что при особо негативных экономических потрясениях на фоне пандемии "финансовое состояние ухудшилось даже у самых именитых селебрити".

"Если наши артисты окажутся в финансовой западне, то активно пойдут разгружать вагоны", - мрачно пророчит исполнитель.

Напомнив, что "все мы - люди", и когда станет нечего есть, - "пойдем работать кем угодно".

Ранее актер Михаил Ефремов обратил внимание на то, что коронавирус превращает артистов в дармоедов.

Новости

Во время беспорядков в США среди протестующих появился Бэтмен 12:35
Видео: звезды "Властелина колец" воссоединились к восторгу фанатов 12:21
Зрители назвали победителей "Евровидения-2020" 11:45
Видео: заболевшая коронавирусом Елена Воробей описала симптомы 11:26
⧣ музыка
Фото: twitter.com/ ThierryMathelin
Умерла актриса и оперная дива Мади Меспле 11:02
Пригожин объяснил, почему отправлял нецензурные угрозы Шнурову 30.05.2020
Лепс предложил артистам перестать жаловаться и начать работать 30.05.2020
⧣ скандалы
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Никас Сафронов прокомментировал спор Пригожина и Шнурова 30.05.2020
Отбывающего 23-летний тюремный срок Вайнштейна обвинили в педофилии 29.05.2020
Член группы "Чай вдвоем" рассказал о пережитом в 8 лет изнасиловании 29.05.2020
⧣ светская хроника
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Юрий Лоза отозвался на спор Пригожина со Шнуровым 29.05.2020
Лоза разводится с Батыревым 28.05.2020
"Неумытая морда": Разин поддержал Пригожина в споре со Шнуровым 28.05.2020