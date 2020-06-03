Пожар в петербургской больнице мог произойти из-за курения

Пожар в петербургской инфекционной больнице имени Боткина мог произойти из-за курения пациента в постели. Об этом "РГ" сообщил источник в экстренных службах.

Напомним, возгорание произошло в корпусе инфекционной больницы на улице Миргородской.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Горела палата в боксе, где лежат пациенты с инфекционным гепатитом. Огонь охватил кровать, постельные принадлежности. 39-летний мужчина, который лежал на этой кровати, погиб.

Пожар был потушен сотрудниками больницы.