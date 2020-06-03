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03.06.2020 19:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аксенов заявил о беспрецедентной засухе в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Текущий год стал наиболее засушливым за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, выступая на республиканской научно-практической конференции "День поля - 2020".

Фото: Мария Орлова/ РГ
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- Год - один из самых сухих по итогам 150 лет наблюдений: наименьшее количество осадков выпало именно в этом году, такого никогда не было, - сказал он.

Напомним, общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к 1 июня - всего 85 миллионов кубометров, что на 110 миллиона кубометров меньше, чем в начале июня 2019 года. Для подачи дополнительного объема воды в Симферополь строятся два водовода - Ивановского и Вилинского водозаборов. В совокупности они будут ежедневно давать столице Крыма более 50 тысяч кубометров воды при ежедневном потреблении более 150 тысяч. За счет этого планируется снизить расход воды из обмелевшего до 26 процентов Партизанского водохранилища.

В то же время Сергей Аксенов сегодня заверил, что продовольственная безопасность республики полностью обеспечена, и Крыму хватит всего, чтобы преодолеть все трудности, чему свидетельствуют объемы федеральной и республиканской поддержки.

- Меры поддержки остаются на том же уровне, как и в прошлом году - более трех миллиардов рублей выделено из федерального и республиканского бюджетов на различные сферы деятельности сельхозпроизводителей, - уточнил он. - Их достаточно, чтобы сохранить объем и динамику производства сельхозпродукции в республике.

Аксенов отметил, что за последние дни погода несколько улучшилась, в связи с чем выразил надежду в сохранении положительной динамики.

Глава крымского правительства Юрий Гоцанюк также посетовал, что в этом году крымские аграрии оказались в непростых условиях из-за погодных условий.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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- Отразились на посевной бесснежная зима, апрельские заморозки, но вместе с тем уверен, что мы получим хороший урожай и обеспечим продовольственную безопасность Республики Крым, а на столе у каждого жителя ежедневно будет булка хлеба на столе из урожая 2020 года, - подчеркнул премьер-министр крымского Совмина.

По его словам, перед крымскими аграриями стоит задача с минимальными потерями и в сжатые сроки провести уборочную кампанию, а также сформировать семенной фонд, подобрав сортовой состав (преимущественно отечественные сорта Ростовского, Краснодарского и Ставропольского краев).

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