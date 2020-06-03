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03.06.2020 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Ленинский районный суд Республики Крым избрал меру пресечения 39-летнему жителю поселка Ленино, который обвиняется в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки - собственной крестницы. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым
В Крыму крестного шестилетней девочки обвинили в ее убийстве

Перед тем как выйти в суд с ходатайством об аресте обвиняемого, следователи ГСУ СКР вывезли его на место преступления, где убийца показал место совершенного преступления и рассказал обо всех его деталях. Как подчеркивают в СКР, оперативно проведенные судебно-медицинские экспертизы и собранные доказательства вкупе с признанием самого фигуранта однозначно доказывают его вину.

Мужчине предъявлены обвинения в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (пункт "б" части 4 статьи 131, пункт "б" части 4 статьи 132, пункты "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ). Учитывая тяжесть совершенного преступления и общественную опасность ранее судимого за кражи, угрозы убийства и покушение на изнасилование рецидивиста, Ленинский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до первого августа 2020 года.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца

Напомним, поздним вечером 31 мая 2020 года после рыбалки и приема алкоголя на берегу Северо-Крымского канала отец девочки позволил обвиняемому отвести свою шестилетнюю дочь домой. По дороге убийца воспользовался беспомощностью своей крестницы, совершил в отношении нее действия сексуального характера, а затем утопил в канале. Тело девочки на следующий день нашли водолазы МЧС.

Сегодня же суд изберет меру пресечения для отца девочки, который обвиняется по статье 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности). Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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