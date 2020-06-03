В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка

Пятого июня в Никитском ботаническом саду откроют для посещения парки Арборетума, Монтедор и Приморский. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ директора НБС Юрия Плугатаря сообщила пресс-служба учреждения.

В трех парках посетители смогут во всей красе увидеть цветение коллекционных роз, кувшинок, клеродендронов, эремурусов, колеусов, других цветов и деревьев. Однако прогуляться будет возможно при неукоснительном соблюдении всех защитных мер. В НБС отметили, что имеют достаточный запас необходимых средств индивидуальной защиты, а перед входами в парки нанесли разметку, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию.

- Все гости Сада обязаны соблюдать масочный режим, при входе им измерят температуру, - пояснили в пресс-службе. - Они также смогут обработать руки антисептиками, а при прогулке им рекомендовано соблюдение дистанции на расстоянии полутора метров друг от друга.

Однако по-прежнему из-за риска распространения коронавируса для посещения закрыты Научный музей Сада, выставка "Зеленый лабиринт", заповедник "Мыс Мартьян", а в ботсаду прекращено проведение экскурсий.

Как сообщалось, все парки Никитского ботанического сада и территорию заповедника "Мыс Мартьян" 23 марта закрыли для посещения в рамках мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Поэтому традиционный парад тюльпанов прошел в режиме онлайн.

С 1 июня в Крыму также заработали для посетителей Бахчисарайский парк миниатюр, Алуштинский аквариум, Ялтинский крокодиляриум, ялтинский зоопарк "Сказка" и Ботанический сад КФУ в Симферополе. Пока действовал режим самоизоляции, в последнем отцвели нарциссы, тюльпаны и часть ирисов, но сейчас начинается цветение роз. В зоопарках же самым сложным было прокормить питомцев. И благодаря помощи спонсоров зверинцы с этой задачей справились.