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03.06.2020 20:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Никитском ботаническом саду для посещения откроют три парка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада
Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада

Пятого июня в Никитском ботаническом саду откроют для посещения парки Арборетума, Монтедор и Приморский. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ директора НБС Юрия Плугатаря сообщила пресс-служба учреждения.

Фото: Илья Изотов/РГ
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В трех парках посетители смогут во всей красе увидеть цветение коллекционных роз, кувшинок, клеродендронов, эремурусов, колеусов, других цветов и деревьев. Однако прогуляться будет возможно при неукоснительном соблюдении всех защитных мер. В НБС отметили, что имеют достаточный запас необходимых средств индивидуальной защиты, а перед входами в парки нанесли разметку, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию.

- Все гости Сада обязаны соблюдать масочный режим, при входе им измерят температуру, - пояснили в пресс-службе. - Они также смогут обработать руки антисептиками, а при прогулке им рекомендовано соблюдение дистанции на расстоянии полутора метров друг от друга.

Однако по-прежнему из-за риска распространения коронавируса для посещения закрыты Научный музей Сада, выставка "Зеленый лабиринт", заповедник "Мыс Мартьян", а в ботсаду прекращено проведение экскурсий.

Фото: МБУК "Детский парк" Симферополя
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Как сообщалось, все парки Никитского ботанического сада и территорию заповедника "Мыс Мартьян" 23 марта закрыли для посещения в рамках мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Поэтому традиционный парад тюльпанов прошел в режиме онлайн.

С 1 июня в Крыму также заработали для посетителей Бахчисарайский парк миниатюр, Алуштинский аквариум, Ялтинский крокодиляриум, ялтинский зоопарк "Сказка" и Ботанический сад КФУ в Симферополе. Пока действовал режим самоизоляции, в последнем отцвели нарциссы, тюльпаны и часть ирисов, но сейчас начинается цветение роз. В зоопарках же самым сложным было прокормить питомцев. И благодаря помощи спонсоров зверинцы с этой задачей справились.

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