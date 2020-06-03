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03.06.2020 17:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-омбудсмену Челябинской области грозит реальный срок

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Центральном суде Челябинска состоялись прения по делу бывшего уполномоченного по правам человека Челябинской области Алексея Севастьянова, на которых гособвинение попросило приговорить правозащитника к 3,5 годам в колонии общего режима со штрафом в 800 тысяч рублей. Об этом сам Алексей Севастьянов сообщил на своей страничке в Facebook.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Что-то пошло не так, - посетовал Севастьянов. - На 11 назначено последнее слово. Буду готовиться.

Как уже сообщала "РГ", экс-омбудсмена в феврале прошлого года задержали в Москве по подозрению в покушении на хищение средств региональной программы развития фермерских хозяйств.

Именно так расценили правоохранительные органы участие Севастьянова в конкурсе минсельхоза на получение гранта на сумму в три миллиона рублей. Справедливости ради стоит отметить, что заявка правозащитника была отклонена, и денег он так и не получил. Однако следствие посчитало, что умысел на причинение ущерба с его стороны все-таки был, а потому квалифицировало дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

Сам Севастьянов считает, что обвинение надумано, и получи он бюджетные деньги, к уголовной ответственности его бы не привлекли. Поскольку грант ему требовался на организацию фермы для уже купленных буренок, что полностью отвечает целевому назначению программы развития КФХ. Зато, когда в деньгах отказали, появилась возможность заявить о намерении правозащитника их похитить.

Так это или нет, теперь решит суд. Оглашение приговора по делу Севастьянова назначено на 15 июня.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Борьба с коррупцией

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