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03.06.2020 18:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Помощь, скорая

Как нацпроект "Здравоохранение" изменит медицинские возможности российских регионов
Текст: Ольга Журман, Сергей Зюзин, Елена Манукиян, Елена Мационг, Элина Труханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 120(8174)
В 2020 году в регионах заработают более тысячи передвижных медицинских комплексов, будет построено 350 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, а также 78 вертолетных площадок для санитарной авиации, сообщили "Российской газете" в АНО "Национальные приоритеты", созданной правительством для повышения осведомленности граждан о возможностях нацпроектов.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Как пояснила гендиректор организации София Малявина, в условиях пандемии работа по реализации нацпроекта "Здравоохранение" не останавливалась, поставленные задачи сегодня четко выполняются. Некоторые новые инструменты, которые были использованы в период введения карантинных мер, по ее словам, только подтвердили свою эффективность. Так, портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования, который развивается в рамках нацпроекта, позволил оперативно мобилизовать медицинских работников всей страны и обучить их методам лечения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Мы постоянно получаем информацию от регионов и можем сказать, что в каждом из них идет планомерная работа: медицинская инфраструктура развивается, строятся новые объекты здравоохранения, медучреждения дооснащаются необходимым оборудованием, используются новые технологии. Все это делает медицинскую помощь ближе и доступнее", - сказала она.

В Ханты-Мансийском автономном округе в отдаленной национальной деревне Каюкова в Сургутском районе, где проживают 398 человек, открылся фельдшерско-акушерский пункт и обустроена дополнительная точка базирования санитарной авиации, рассказал "РГ" заместитель губернатора Всеволод Кольцов. В рамках нацпроекта в медорганизациях округа модернизировано диагностическое оборудование, особое внимание уделяется родовспоможению, так как одна из приоритетных задач - снижение уровня младенческой и перинатальной смертности.

По словам главы министерства здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, фельдшерско-акушерские пункты в регионе строятся в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии более 6 км от ближайшей медорганизации. "Мы ставим целью обеспечить охват всех жителей края профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год", - сказала она.

До конца июля в Приморье заработают 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов, которые будут обслуживать около пяти тысяч жителей. Два из них открылись в селах Филипповка Хасанского района и Пархоменко Ханкайского округа в апреле. Сегодня в них установлено необходимое медоборудование, работают обученные фельдшеры, которые прошли переподготовку.

Портал медицинского образования, развиваемый в рамках нацпроекта, позволил оперативно мобилизовать медработников во время пандемии

"Раньше жителям Филипповки приходилось обращаться за медицинской помощью за шесть километров в райцентр", - говорит главврач Хасанской ЦРБ Евгений Махиня. "Теперь рядом с домом они могут сдать анализы, пройти ЭКГ и диспансеризацию, поставить ребенку плановую прививку, провериться на коронавирусную инфекцию", - пояснил он. По словам Махини, проведенные фельдшером исследования передаются в районную больницу для интерпретации, при необходимости можно даже связаться с сосудистым центром во Владивостоке. По нацпроекту "Здравоохранение" во второй половине года в удаленных районах Приморья будет построено еще девять мини-поликлиник.

"Развивать высокотехнологичную помощь очень важно, но если человек рядом с домом не может обратиться к врачу за элементарной помощью или выписать необходимые лекарства, все наши старания бесполезны", - считает министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. В регионе много сельских жителей, поэтому в приоритете - развитие первичной медпомощи в удаленных районах края, планируется строительство фельдшерско-акушерских пунктов там, где раньше их не было. По словам чиновника, в 2019 году в регионе было построено два фельдшерско-акушерских пункта, в 2020 году появится еще 16.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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В Ярославском районе Ярославской области открылась новая амбулатория, которая должна повысить качество и доступность медпомощи жителям поселка Красный Бор. Сегодня она обслуживает почти семь тысяч человек, в том числе 900 детей.

По словам директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслана Саитгареева, на проведение работ было затрачено около 8 млн рублей.

Постоянный прием в амбулатории ведут два врача общей практики и два участковых педиатра. По словам заместителя главврача Ярославской ЦРБ Артема Манджликяна, будет организован регулярный выезд узких специалистов, в том числе с оборудованием для ультразвуковых исследований.

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