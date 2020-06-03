Шесть фатальных ошибок при обгоне грузовиков

Самый опасный маневр на дороге - это обгон. При малейших сомнениях от него стоит отказаться, однако многие в спешке выезжают на встречку, совершая ошибки, которые могут стоить жизни.

Первая ошибка при обгоне большегрузов - это попытка обогнать несколько машин за один раз. Если фура едет с разрешенной скоростью 90 км/ч, то при обгоне нужно будет сделать значительное превышение - до 130-150 км/ч. Если внезапно появляется встречный автомобиль, сбросить скорость хотя бы до 80 км/ч машине сложно. По законам физики она приобретает высокую энергию, которая прямо пропорциональна квадрату скорости. Чтобы пристроиться в хвост грузовика на 80 км/ч, нужны сотни метров, которых зачастую просто нет.

При экстренном торможении на высокой скорости на мокрой и грязной дороге колеса могут заблокироваться. Автомобиль занесет в сторону, если он не имеет системы АВС. При обгоне стоит разгоняться больше чем на 30 км/ч к имеющейся скорости, пишет aif.ru.

Еще одна ошибка - переоценка водителем своих сил. Активная езда дает состояние эйфории. К примеру, профессиональных гонщиков специально учат тому, что ощущение собственного превосходства на дороге - это иллюзия.

При обгоне не стоит доверяться дорожной разметке. Она может быть прерывистой даже там, где этот маневр особенно опасен. Например, при закрытых поворотах, рельефной местности или на подъемах. Из низины всегда может внезапно появиться встречный автомобиль.

Зачастую фатальным становится решение начинать обгон вслед за другой машиной. Она перекрывает обзор значительно. Первый водитель может рассчитывать втиснуться в минимальное свободное место после завершения обгона. Или сворачивает вправо за пару десятков метров от встречной машины. Столкновение с тем, кто шел вторым, неизбежно.

Еще одна ошибка - не смотреть при обгоне по зеркалам. Бывает так, что сзади уже кто-то выехал на встречку ради этого же маневра. Тогда обгон стоит отложить.

Нельзя при обгоне надеяться на обочину. То же самое решение при попытке спастись от столкновения может принять водитель встречной машины. Тогда оба автомобиля встретятся там лоб в лоб.