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3 июня 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 3 июня 2020 года № 366 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

На основании методических рекомендаций МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы ио надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, а также рекомендаций, содержащихся в письме руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.05.2020 "О мерах по недопущению распространения COVID-19 при совершении религиозных обрядов в ходе поэтапного снятия ограничительных мероприятий", Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короиавируспой инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1.11 постановления исключить.

1.2. Дополнить постановление пунктом 2-25 следующего содержания:

"2-25. Установить, что с 05.06.2020 посещение гражданами помещений религиозных организаций осуществляется при условии обеспечения религиозными организациями безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также следующих условий:

использования гражданами, в том числе служителями и религиозным персоналом религиозных организаций, средств индивидуальной защиты, указанных в пункте 2-5.3 постановления;

соблюдения между гражданами дистанции не менее 1,5 метра;

соблюдения иных санитарных мер (дезинфекция контактных поверхностей, регулярное проветривание и использование оборудования по обеззараживанию воздуха в помещениях религиозных организаций, антисептическая обработка рук при входе в указанные помещения);

обеспечения нахождения в помещениях религиозных организаций, доступных для посещения граждан, не более 1 человека на 4 кв.м в помещениях религиозных организаций площадью до 400 кв.м, не более 100 человек в помещениях религиозных организаций площадью более 400 кв.м;

проведения разъяснительной работы с гражданами по соблюдению мер и рекомендаций, установленных в постановлении".

1.3. Дополнить постановление пунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Рекомендовать с 05.06.2020 по 14.06.2020 гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, воздержаться от посещения помещений религиозных организаций".

2. Постановление вступает в силу с 05.06.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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