С 5 июня в храмах Петербурга возобновятся богослужения. Прихожанам разрешат посещать службы при соблюдении ряда ограничений, сообщает администрация Северной столицы.

В частности, все прихожане должны быть в масках и перчатках, верующим необходимо соблюдать полутораметровую социальную дистанцию.

Регулируется и число посетителей. Так, в помещениях площадью до 400 квадратных метров, допускается нахождение не более ста прихожан одновременно.

При этом гражданам старше 65 лет, а также людям, которые страдают хроническими заболеваниями, рекомендуется пока воздержаться от посещения культовых учреждений.

Напомним, запрет на посещение храмов был введен в Петербурге с 13 апреля.