Трамп: Возвращение России в G7 решит многие проблемы

Президент США Дональд Трамп подтвердил в интервью Fox News Radio, что хотел бы видеть Россию на следующих встречах нынешней "семерки" - этого требует "здравый смысл". Ранее он также упоминал в этом контексте Австралию, Индию и Южную Корею.

По словам хозяина Белого дома, которого цитирует агентство Reuters, в ходе саммитов G7 "половина обсуждаемых вопросов касается Путина, и, если бы он находился в комнате, это помогло бы их решить". Республиканец также не упустил возможности поддеть своего предшественника на президентском посту, демократа Барака Обаму. По мнению Трампа, при нем Вашингтон явно проиграл Москве с крымской историей, после которой Россия перестала принимать участие во встречах "восьмерки". Кроме того, американский лидер признал, что желает заключить с РФ новый "ядерный пакт", который гарантировал бы глобальную ядерную безопасность.

Напомним, что в понедельник между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. По его итогам в Кремле подтвердили, что Трамп довел до российского коллеги свою идею насчет саммита. Стороны также договорились активизировать диалог по вопросам стратегического сотрудничества. Комментируя последние слова американского главы о "ядерном пакте", пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что приближается срок окончания действия Договора СНВ-3. А значит, шефы дипломатий обеих стран должны интенсифицировать работу над пролонгированием международно-правового документа.