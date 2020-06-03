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03.06.2020 14:13
Рубрика: Экономика

Участники фармрынка попросили отложить начало маркировки лекарств

Текст: Ирина Невинная
С 1 июля должна стартовать в полном масштабе программа маркировки лекарств. На недавнем онлайн-семинаре, организованном Ассоциацией зарубежных фармпроизводителей (AIPM), представители крупных фармкомпаний обсуждали особенности работы в условиях эпидемии и, в частности, отметили, что далеко не все представители лекарственного рынка, включая дистрибьюторов и аптечные сети, готовы к введению системы мониторинга лекарств. Свои аргументы по поводу необходимости отложить на полгода введение системы маркировки представители фармбизнеса направили во властные структуры - в минздрав, профильные комитеты Государственной думы, а также в администрацию президента. Главный аргумент - возможные сбои в поставках лекарств.

"Именно по причинам глобального форс-мажорного характера текущая степень готовности системы маркировки лекарственных препаратов и всей логистической цепи, по нашим профессиональным оценкам, сейчас не позволяет гарантировать бесперебойность лекарственного обеспечения как одного из ключевых факторов социальной стабильности в настоящих условиях", - говорится в обращении.

Представители фармкомпаний рассказали на семинаре, что в условиях эпидемии все ресурсы были брошены в первую очередь на разработку новых препаратов и вакцины против COVID-19, а также на увеличение поставок препаратов, которые используются для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Они отметили, что в сложных условиях и минздрав России, и правительство приняли все необходимые меры, чтобы максимально ускорить проведение клинических исследований, упростить процедуру регистрации и также сократить ее сроки, чтобы обеспечить возможность эффективного лечения больных новой инфекцией.

В то же время наладить оборудование под маркировку в условиях непрерывного производства, с учетом введенных во время эпидемии ограничений в грузоперевозках, неизбежным увеличением сроков поставки оборудования, некоторым участникам рынка не удалось. Серьезные сложности возникли и с привлечением специалистов - невозможно отладить и запустить новые технологии, когда большинство технических специалистов оказались в условиях самоизоляции.

Кроме того, остаются нерешенными и некоторые базовые вещи, определяющие порядок работы новой системы. Например, до сих пор не утверждены типовые формы договоров на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки и устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных средств, сохраняются проблемы многочисленных ошибок при описании лекарств, связанные с Единым справочником-каталогом лекарственных препаратов, требуется доработка информационных систем по обмену данными с системой маркировки, перечислили участники рынка.

Фото: iStock
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"На сегодняшний день у производителей нет стопроцентной готовности к запуску системы, а это значит высоки риски возникновения дефектуры лекарств. Безусловно, есть компании, которые готовы к старту, поэтому им необходимо дать возможность запуститься. Они смогут послужить хорошим примером, и наполнят рынок маркированными упаковками, которые необходимы для тестирования системы по всей цепочке. Такие тесты уже проходят в виртуальном пространстве без конкретной продукции. Поэтому, кто готов - должен стартовать 1 июля. При этом те, кто не успел подготовиться - должны получить возможность это сделать без штрафных санкций", - считает глава Ассоциации Российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев.

Позицию Дмитриева поддержал и глава Ассоциации международных фармпроизводителей (AIPM) Владимир Шипков. А исполнительный директор СРО Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова сообщила, что готовность аптек менее 70 процентов. "Персонал не закончил обучение, не решены вопросы с тестированием, система МДЛП дает сбои и риски слишком велики. А речь, напомним, идет о лекарствах и о здоровье народа", - отметила Пресняков.

Озабоченность производителей и продавцов лекарств разделяют и во Всероссийском союзе пациентов. Во время семинара сопредседатель пациентского союза Юрий Жулев также высказался за перенос даты полномасштабного введения маркировки, отметив, что поэтапный ввод по мере готовности участников рынка защитил бы пациентов от возможного лекарственного кризиса. поддержал отрасль и всерьез озабочен ситуацией, возникшей из-за введения маркировки лекарств. Если производители не смогут подготовиться к началу обязательной̆ маркировки, то лекарства могут и вовсе пропасть из аптек и госзакупок.

Заседание межфракционной группы в Госдуме, на котором будет обсуждаться предложение о продлении переходного периода внедрения системы маркировки лекарств до 1 января 2021 года, намечено на сегодня.

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