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03.06.2020 15:00
Рубрика: Digital

В App Store нашли мошеннические приложения

Текст: Иван Черноусов
Эксперты обнаружили в магазине App Store три приложения, которые не предоставляют обещанные услуги. Речь идет о Beetle VPN, Buckler VPN и Hat VPN Pro - все три приложения якобы предоставляют услуги VPN, но на деле таковыми не являются. Об этом сообщает в своем исследовании Avast (есть у "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Подобные приложения называются Fleeceware. Fleeceware - программа с небольшим бесплатным пробным периодом использования и дальнейшей платной подпиской. При этом, если после окончания бесплатного периода пользователь просто удалит ее, не отменяя подписку, деньги за использование программы продолжат списываться.

Фото: AP
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Согласно описанию, три вышеперечисленных приложения предоставляют VPN за $ 9,99 (USD) в неделю после истечения срока их бесплатного трехдневного пробного периода. Все приложения имеют высокие оценки, варьирующиеся от 4,6 до 4,8, и включают восторженные отзывы. Тем не менее, все отзывы написаны одинаково, что, по мнению экспертов, может быть подделкой: между восторженными отзывами попадаются и несколько отрицательных отзывов, предупреждающих о мошенничестве. Политики конфиденциальности приложений также имеют очень похожий язык и структуру.

Исследователи установили все приложения и успешно приобрели подписки на каждое приложение. Но когда они пытались использовать VPN, приложения снова предоставляли только варианты подписки. После попытки приобрести подписки еще один раз, аналитики были уведомлены, что у них уже есть подписка. Установить VPN-соединение с помощью какого-либо приложения они так и не смогли.

Фото: pixabay.com
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"Приложения Fleeceware попадают в "серую область": они не являются вредоносными сами по себе, они просто взимают с пользователей абсурдные суммы денег за еженедельную, ежемесячную или годовую подписку на функции, которые должны стоить гораздо меньше, - объясняет Николаос Хрисаидос, глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast. - Эти приложения не ведут себя злонамеренно, поэтому обходят процессы проверки, существующие в официальных магазинах приложений, которым доверяют пользователи. Многие люди обращаются к VPN-приложениям для защиты своих данных при работе в удаленном режиме. Это показывает, как важно для пользователей исследовать VPN-приложения перед их установкой, включая информацию о разработчиках, их репутации в других продуктах, отзывы пользователей и есть ли другие приложения для безопасности и конфиденциальности".

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