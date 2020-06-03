В App Store нашли мошеннические приложения

Эксперты обнаружили в магазине App Store три приложения, которые не предоставляют обещанные услуги. Речь идет о Beetle VPN, Buckler VPN и Hat VPN Pro - все три приложения якобы предоставляют услуги VPN, но на деле таковыми не являются. Об этом сообщает в своем исследовании Avast (есть у "РГ").

Подобные приложения называются Fleeceware. Fleeceware - программа с небольшим бесплатным пробным периодом использования и дальнейшей платной подпиской. При этом, если после окончания бесплатного периода пользователь просто удалит ее, не отменяя подписку, деньги за использование программы продолжат списываться.

Согласно описанию, три вышеперечисленных приложения предоставляют VPN за $ 9,99 (USD) в неделю после истечения срока их бесплатного трехдневного пробного периода. Все приложения имеют высокие оценки, варьирующиеся от 4,6 до 4,8, и включают восторженные отзывы. Тем не менее, все отзывы написаны одинаково, что, по мнению экспертов, может быть подделкой: между восторженными отзывами попадаются и несколько отрицательных отзывов, предупреждающих о мошенничестве. Политики конфиденциальности приложений также имеют очень похожий язык и структуру.

Исследователи установили все приложения и успешно приобрели подписки на каждое приложение. Но когда они пытались использовать VPN, приложения снова предоставляли только варианты подписки. После попытки приобрести подписки еще один раз, аналитики были уведомлены, что у них уже есть подписка. Установить VPN-соединение с помощью какого-либо приложения они так и не смогли.

"Приложения Fleeceware попадают в "серую область": они не являются вредоносными сами по себе, они просто взимают с пользователей абсурдные суммы денег за еженедельную, ежемесячную или годовую подписку на функции, которые должны стоить гораздо меньше, - объясняет Николаос Хрисаидос, глава отдела исследования угроз и защиты для мобильных устройств Avast. - Эти приложения не ведут себя злонамеренно, поэтому обходят процессы проверки, существующие в официальных магазинах приложений, которым доверяют пользователи. Многие люди обращаются к VPN-приложениям для защиты своих данных при работе в удаленном режиме. Это показывает, как важно для пользователей исследовать VPN-приложения перед их установкой, включая информацию о разработчиках, их репутации в других продуктах, отзывы пользователей и есть ли другие приложения для безопасности и конфиденциальности".