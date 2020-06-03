В разгар пандемии коронавируса Бразилия снимает карантинные ограничения

Во вторник в первую фазу снятия карантина вошел Рио-де-Жанейро. Открылись магазины розничной торговли, на пляжах и в парках разрешили заниматься спортом, плавать и кататься на серфинге, однако позагорать на берегу океана пока не получится. С ограничениями продолжают работать гостиницы. Остаются закрытыми торговые центры, заведения общественного питания, салоны красоты и фитнес-центры.

Весь процесс в Рио решено было растянуть на шесть этапов, на каждый из которых отведено по две недели. Правда, этот срок могут сократить или увеличить, в зависимости от состояния системы здравоохранения штата и от наличия свободных мест в районных больницах, отведенных специально для лечения инфицированных коронавирусом.

Вторая фаза предполагает открытие торговых центров, которые будут функционировать с усеченным расписанием и ограничениями на допуск посетителей. Вновь стартуют спортивные соревнования, в том числе обожаемый здесь футбол, но болельщиков на стадионы пока пускать не будут.

Но больше всего жители Рио ждут третьей фазы. С целой серией ограничений она предусматривает открытие баров и ресторанов, фитнес-центров и салонов красоты, школ и детских садов для малышей, чьи родители должны выходить на работу. Откроют зоны отдыха на пляжах и в парках, разрешено организовывать культурные мероприятия на открытом воздухе. На футбольных стадионах появятся первые болельщики. В три последние фазы поэтапно будут снимать оставшиеся ограничения.

В понедельник же стартовал процесс снятия карантина в штате Амазонас, рассчитанный на четыре фазы. Рестораны здесь заработают уже в середине июня.

В свою очередь, штат Сан-Паулу подошел к вопросу снятия карантина с присущим ему размахом. В зависимости от ситуации с распространением коронавируса, в каждом районе штат разделили на 18 регионов, шесть из которых входят в так называемый Большой Сан-Паулу.

Процесс, который стартовал в понедельник, предполагает пять этапов. Некоторые районы штата оказались сразу на третьей фазе снятия карантина, предусматривающей возможность открытия баров и ресторанов, в то время как ряд городов продолжают существовать со всеми введенными более двух месяцев назад ограничениями.

Однако, на фоне казалось бы долгожданного возвращения страны к хоть сколько-нибудь нормальной жизни, ситуация в Бразилии продолжает оставаться напряженной. С начала пандемии коронавирусом заболели 555 тысяч человек, из них более 31 тысячи погибли.