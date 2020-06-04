Двойной обгон в ПДД: когда за него не наказывают

В Правилах дорожного движения говорится, что обгон - это такой маневр, при котором водителю нужно выехать на полосу встречного движения, чтобы объехать впереди идущее авто, а потом снова занять свою полосу. Бывают ситуации на дороге, когда водителю нужно выполнить двойной обгон. Иногда за этот маневр его могут наказать, а иногда он может сделать это вполне законно. Разберемся.

Двойной обгон, при котором водитель обгоняет автомобиль, уже вышедший на обгон, запрещен правилами. В пункте 11.2 ПДД говорится, что обгон запрещен в случае, когда впереди идущий автомобиль производит обгон или объезд препятствия или когда автомобиль, движущийся впереди по той же полосе, подал сигнал поворота налево.

Наказанием за нарушение этого запрета, согласно статье 12.15 КоАП РФ, является штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев (а за повторный проступок - на срок до года).

Порой совершить такой опасный двойной обгон водителя подталкивают обстоятельства. Например, автомобилист выполняет обгон, руководствуясь ПДД, а перед ним внезапно начинает обгон другой водитель.

Тогда тот водитель, который раньше вышел на обгон, оказывается в опасной ситуации: притормозить нельзя - ведь таким образом он поставит под угрозу позади идущие машины - а нужно совершить двойной обгон. Нарушителем в этом случае, согласно пункту 11.2 ПДД, становится тот водитель, который начал обгонять вторым.

Когда же можно законно и безопасно осуществить двойной обгон? Для этого водитель должен подать сигнал поворота налево, затем переместиться на встречную полосу, обогнать по ней впередиидущие машины, а потом занять свою полосу движения. Осуществлять такой маневр водитель должен только после того, как убедился, что на дороге никаких препятствий, которые могут помещать выполнить обгон без риска безопасности для участников движения.

При этом важно убедиться в том, что и встречная полоса свободна на достаточном для выполнения маневра расстоянии, а также в том, что на дороге нет знаков "Обгон запрещен" или других условий, запрещающий выполнение такого обгона. Также необходимо правильно завершать двойной обгон, то ест не только не создавать помех для встречных машин, но не мешать машинам, движущимся в попутном потоке, а кроме того, правильно и безопасно "встраиваться" обратно в колону автомобилей в своей полосе.

Обгон "паровозиком" - при котором два и более автомобиля, следуя друг за другом, вместе совершают обгон - не всегда разрешен. И вот почему. Когда машины на обгоне следуют гуськом, то первый водитель не нарушает ПДД. Правила нарушают те, из-за кого этот "паровозик" и получился. В этом случаи их действия попадают под пункт 11.2 ПДД, где запрещается выполнять обгон, когда автомобиль, движущийся впереди, осуществляет обгон или объезжает препятствие.