Еще двум фигурантам дела о реабилитации нацизма предъявили обвинения

В ведомстве полным ходом продолжается расследование уголовных дел о реабилитации нацизма, рассказала "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Напомним, дела были возбуждены после размещения в открытом доступе на сайте движения "Бессмертный полк России" фотографий лидеров Третьего рейха и изменников Родины.

- В рамках следствия Мухаммеду Эль-Айюби и Даниилу Шестакову предъявлено обвинение в совершении преступлений о реабилитации нацизма, то есть одобрении преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, а также распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, совершенных публично, - объяснила Петренко.

Следствие уже выяснило, что житель Казани Эль-Айюби разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера, подписав его как "ГиЛтер АДик".

А Шестаков из Перми разместил на том же сайте фото изменника Родины Власова. В СК объяснили, что Эль-АйЮби признал свою вину частично, а Шестаков - полностью и раскаялся.

В Следственном комитете заверили, что найдут всех, кто причастен к этим преступлениям.