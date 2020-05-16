Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"

Так, Андрей Шабанов из Самары признался, что "с помощью персонального компьютера разместил в сервисе "Бессмертный полк онлайн" фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

"Раскаиваюсь, вину признаю полностью", - сказал он.

Еще два молодых человека - Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска - сказали, что разместили фото нацистов ради шутки. Симонов, в частности, разместил фотографию предателя Власова. "Шутка не удалась", - сказал он. Круглов также раскаялся, и заверил, что "этого больше не повторится".

Напомним, что если суд согласится с доказательствами следствия, "шутники" могут максимум отправиться в колонию на срок до трех лет. А минимум - заплатить солидный штраф и потрудиться на общественных работах.