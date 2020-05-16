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16.05.2020 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет обнародовал запись допросов молодых людей, задержанных за фото нацистов во время акции "Бессмертный полк онлайн". Трое из них уже заявили, что раскаиваются.

Так, Андрей Шабанов из Самары признался, что "с помощью персонального компьютера разместил в сервисе "Бессмертный полк онлайн" фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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"Раскаиваюсь, вину признаю полностью", - сказал он.

Еще два молодых человека - Даниил Симонов из Перми и Вячеслав Круглов из Ульяновска - сказали, что разместили фото нацистов ради шутки. Симонов, в частности, разместил фотографию предателя Власова. "Шутка не удалась", - сказал он. Круглов также раскаялся, и заверил, что "этого больше не повторится".

Напомним, что если суд согласится с доказательствами следствия, "шутники" могут максимум отправиться в колонию на срок до трех лет. А минимум - заплатить солидный штраф и потрудиться на общественных работах.

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