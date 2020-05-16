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16.05.2020 14:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК назвал причастных к провокации в ходе "Бессмертного полка"

Текст: Наталья Козлова
Накануне ведомство Александра Бастрыкина заявило, что установлены адреса, откуда послали фото нацистских лидеров. Большинство адресов - иностранные. Но десять из них - российские. Этих людей, сказали в Следственном комитете, ищут. Нашли спустя сутки.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.

"В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи", - сказала представитель ведомства. По словам Петренко, изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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На сегодня уже установлено, что Круглов раньше привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 - за кражу.

Предварительным следствием установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности - Украины и Эстонии.

Следственный комитет России ведет розыск всех граждан, участвовавших в распространении недостоверного контента.

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