ФССП принудительно взыщет штрафы с Twitter и Facebook

Служба судебных приставов завела исполнительные производства на Twitter и Facebook. Дела в базе данных службы обнаружило ТАСС.

В частности, на Facebook в ведомстве лежит два исполнительных листа. Один на 3 тысячи рублей, другой на 4 миллиона рублей. Занимается делом управление по исполнению особо важных исполнительных производств ведомства. Полное название и адрес должника: "Фейсбук Инк" (FACEBOOK INC.), США, Уиллоу Роуд, 1601, корп. 94025, (WILOOW ROAD, MENLO PARK Г, CA, 1601,КОРП9402).

На Twitter в ведомство только один исполнительный лист, долг составляет 4 миллиона рублей. Адрес должника: Твиттер Инк (TWITTER, INC.), 094103, США, Калифорния, Сан-Франциско, 1355 Маркет стрит, офи 900, (MARKET STREET,094103, SUITE Г, SAN FRANCISCO CALIFORNIA, 1355, КОРП900).

Как напоминает ТАСС, компании были оштрафован на 4 миллиона рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных. Административные производства были возбуждены по инициативе Роскомнадзора из-за отказа соцсетей предоставить данные о российских пользователях. Как следует из поправок в российский закон "О персональных данных", которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, информация о российских пользователях соцсетей должна храниться в России. В частности, из-за несоблюдения этого требования в 2016 году на территории России была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn.

Напомним также, что новые КоАП предполагает расширение числа нарушений, за которые по российскому законодательству можно наказывать иностранцев даже находящихся за рубежом.