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04.06.2020 00:35
Рубрика: Общество

Гидроксихлорохин вернули в клинические исследования препаратов против COVID

Текст: Ирина Невинная
Эксперты ВОЗ отменили запрет на клинические исследования "гидроксихлорохина" по программе "Солидарность" - в рамках которой тестируются лекарства для лечения COVID-19. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Фото: Алексанадр Корольков/РГ Фото: Алексанадр Корольков/РГ
Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Ранее ВОЗ приостановила клинические исследования на том основании, что посчитала недостаточно убедительными данные о безопасности препарата. "Гидроксихлорохин", который в течение многих лет используется для профилактике и лечения малярии, вызывает неприятные побочные явления: у ряда пациентов развивается сердечная аритмия.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Останавливая применение препарата в клинических испытаниях, в ВОЗ отмечали, что потребуется собрать больше данных (в том числе, и о кардиотоксичности лекарства), которые могли бы доказать, что польза от его использования превышает связанные с ним риски.

Теперь, как следует из заявления главы ВОЗ, специальная комиссия проанализировала данные о смертности среди больных COVID-19 и пришла к выводу, что для изменения протокола клинических исследований причин нет.

"Исполнительная группа одобрила продолжение клинических испытаний всех видов лекарств в рамках программы "Солидарность", включая гидроксихлорохин", - отметил доктор Гебрейесус.

При этом, пока исследования не закончатся, рано делать выводы об эффективности лекарства.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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В России "гидроксихлорохин" был оставлен во временных рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19, несмотря на временное табу, наложенное ВОЗ. В министерстве подтвердили обоснованность применения низких доз препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции у некоторых групп пациентов при условии тщательного контроля за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Подобные события, связанные с клиническими исследованиями лекарственных препаратов, не являются чем-то исключительным. Несколько дней назад, после успешно завершившихся клинических испытаний, Минздрав России зарегистрировал первый российский противовирусный препарат против COVID-19 "Авифавир" (действующее вещество - фавипиравир). В то же время министерство здравоохранения Японии приостановило клинические исследования "Фавипиравира", посчитав необходимым собрать больше данных, чтобы подтвердить его безопасность.

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