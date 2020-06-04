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04.06.2020 13:57
Рубрика: Общество

Исследование: 94 процента выпускников собираются строить карьеру в России

Текст: Мария Агранович
Опрос старшекурсников и выпускников вузов провели эксперты АНО "Россия - страна возможностей". Выяснилось, что абсолютное большинство - 94 процента опрошенных - планируют строить карьеру в России. При этом более половины из них хотят работать только в нашей стране, а еще порядка трети считают, что в России лучше начинать карьеру, получить опыт, а дальше - по обстоятельствам.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Практически 70 процентов респондентов связали тему диплома со своей будущей работой.

Фото: Владимир Аносов
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Самым важным фактором при выборе этой работы нынешние старшекурсники назвали возможности для роста и развития. На втором месте - уровень зарплаты. А вот известный бренд компании и красивый офис оказались не так важны.

Какие отрасли сегодня самые перспективные? Куда стремятся выпускники? Пандемия коронавируса скорректировала реальность. И теперь на пике популярности - сервисы доставки, новые продукты, медицинские технологии, маркетинг и реклама, а также все, что касается технологий дистанционного образования. А крупные заводы и стартапы оказались у студентов не так популярны - там хотят работать лишь 4 и 3 процента респондентов соответственно.

Около половины выпускников ответили, что им нравится выбранная специальность, а еще 40 процентов сказали, что любят свою будущую профессию, но не уверены, что будут строить карьеру в выбранной отрасли.

Фото: iStock
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Мнения о работе мечты разделились. Четверть опрошенных студентов хотят работать в госсекторе, еще четверть - в корпорациях, а пятая часть - в малом или среднем бизнесе.

Интересный факт: половина выпускников мечтает работать на "удаленке", правда, с возможностью приходить иногда в офис. А вот когда речь идет об учебе - большинство дистант не принимают. Недавнее исследование РАНХиГС показало: 70 процентов студентов мечтают вернуться к учебе в аудиториях.

Общество Образование Классный час с Марией Агранович Рынок труда

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