Как в 1916 году генерал Брусилов поздравил эрцгерцога Фердинанда

В четыре часа утра 4 июня 1916 года на всем протяжении 400-километрового фронта в Восточной Галиции началась мощнейшая артиллерийская канонада. Она возвестила о начале наступления, получившего название "Брусиловский прорыв".

Любопытно, что наступление войск 62-летнего генерала Алексея Брусилова планировалось демонстративным, а главный удар должны были наносить Западный и Северный фронты. Однако русский военачальник решил наносить удар по всему фронту, а не в одном месте. Готовился к наступлению и командир роты 409-го Новохоперского полка прапорщик Александр Василевский, который позже станет маршалом и сокрушит Германию и Японию.

"Против нас по-прежнему стояла 7-я австрийская армия генерала Пфлянцера-Балтина; солдаты, а в некоторой мере и офицеры радовались, что нам придется иметь дело не с немцами, а с австрийцами, которые были слабее. В начале каждой артиллерийской перестрелки мы поглядывали на цвет разрыва и, увидев знакомую розовую дымку, которую давали австрийские снаряды, облегченно вздыхали", - пишет в своих воспоминаниях Александр Василевский. - Мы с нетерпением поглядывали вперед, хотя и знали, что нас ждут сильные вражеские укрепления и огонь тяжелой артиллерии. От непогоды траншеи наших окопов раскисли. В убежищах для отдыха было крайне сыро и неуютно. "Лисьи норы", сделанные в течение зимы, в которых мы укрывались при артобстреле, осели. Ходы сообщения были очень узкими. Встречным в них трудно было разойтись, а переноска раненых требовала чуть ли не цирковой ловкости. Вдали виднелись уступы Восточных Карпат, покрытые лесами. Все надеялись, что там, сбив неприятеля с его позиций, мы обретем более сносные условия. И вот снова и снова мы изучаем ряды кольев с проволокой перед чужими окопами, считаем рогатки, подтаскиваем по ночам пулеметы к гнездам с трехсторонним обстрелом, продолжаем устраивать бойницы для дополнительного наблюдения".

Войскам Юго-Западного фронта предстояло преодолеть мощную эшелонированную оборону. Она состояла из двух-трех позиций, удаленных одна от другой на 3-5 километров. Каждая позиция имела глубину до 4 километров и включала в себя две-три линии окопов полного профиля, усиленных проволочными заграждениями, фугасами, а местами - бетонированными бойницами, стальными щитами. Все окопы были обильно снабжены пулеметами, траншейными пушками, бомбометами, минометами, ручными бомбами и огромным запасом боеприпасов.

Однако русское командование провело разведку, в том числе и авиационную, и артиллеристы получили точные координаты всех целей. Начало наступления совпало с торжествами в Австро-Венгрии по случаю разгрома итальянской армии под Трентино и днем рождения эрцгерцога Фердинанда, командующего четвертой армией.

"Когда начинают свой разговор тысячи орудий, далеко разносится он по земле: салют эрцгерцогу Иосифу Фердинанду слышала вся Подолия, слышала вся Волынь, слышали Карпаты, Галиция, Буковина, Румыния, а скоро услышали его в Вене и Берлине", - написал участник Первой мировой Сергей Сергеев-Ценский.

В течение суток русская артиллерия полностью подавила австро-венгерские батареи, разрушила окопы противника и смела его проволочные заграждения.

"И вот началась атака. Этого нельзя описать. Это надо пережить, это надо видеть. Надо видеть тот величественный момент, когда из окопов, с офицерами впереди, поднялись наши стрелки и грозной волной покатились к неприятелю. Эффект от огня русских пушек и гаубиц был настолько ошеломляющим, что через десять минут передовые окопы австрийцев пали", - написал Всеволод Милоданович.

Благодаря новому способу прорыва укрепленного фронта, в течение трех дней войска Юго-Западного фронта получили ошеломляющие результаты. Сотни тысяч пленных немцев, венгров, австрийцев и чехов потянулись в Россию.

Увы, но без поддержки Западного и Северного фронта удары армий Брусилова, не получающих достаточных подкреплений, уже не могли принести значительных результатов. Наступательный порыв войск стал выдыхаться. К началу сентября фронт стабилизировался на реке Стоход.

По оценке историка Антона Керсновского потери Австро-Венгрии и Германии составили более 1,2 миллиона человек, из них около 420 тысяч пленных. За успешное руководство войсками генералу Брусилову было пожаловано золотое Георгиевское оружие с бриллиантами. Однако победа досталась дорогой ценой - 750 тысяч человек, общие потери превзошли первоначальный состав армий Юго-Западного фронта.