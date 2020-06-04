В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., постановлениями главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. № 6 "О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах", от 17 апреля 2020 г. № 11 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19", предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 3 июня 2020 г. № 23-00-07/5-9572-2020 "О возможности снятия ограничений в Краснодарском крае", письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04 "Об организации образовательного процесса", письмом Рособрнадзора от 25 мая 2020 г. №01-164/10-01, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 6 июня 2020 г. до 0 часов 00 минут 21 июня 2020 г.:

1) режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

2) срок ограничительных мероприятий (карантина), введенных на территории Краснодарского края постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края".

2. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 21 июня 2020 г.";

2) в пункте 2:

в подпункте 1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Краснодарского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных, деловых, социально ориентированных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово­развлекательных центрах, на аттракционах, горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан;";

после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:

"проведение на территории Краснодарского края физкультурных, спортивных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха и в иных местах массового посещения граждан, за исключением (при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека):

проведения с соблюдением условий, установленных подпунктом 4 пункта 2 настоящего постановления, занятий физической культурой и спортом на открытых стадионах, за исключением проведения занятий организациями, осуществляющими спортивную подготовку;

проведения тренировочных мероприятий членов спортивных сборных команд Российской Федерации на территории организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации;

проведения с 8 июня 2020 г. занятий физической культурой и спортом в тренажерных залах, тренировочных залах площадью до 300 кв. метров при наличии отдельного наружного (уличного) входа в указанные залы (с загрузкой объекта в объеме не более 25 % от единовременной пропускной способности объекта), за исключением залов в организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

проведения с 21 июня 2020 г. профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта с участием не более 10 % зрителей от вместимости спортивного объекта;";

абзац "посещение гражданами парков, скверов, набережных, пляжей и иных мест массового отдыха граждан;" изложить в следующей редакции:

"посещение гражданами парков, скверов, набережных и иных мест массового отдыха граждан, не соответствующих режиму посещения, установленному пунктом 32 настоящего постановления, а также пляжей, не открытых для использования в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края и с учетом соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

абзац "оказание услуг общественного питания ресторанами, кафе, барами, столовыми, закусочными, буфетами и в иных местах общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, а также доставки заказов;" изложить в следующей редакции:

"оказание услуг общественного питания ресторанами, кафе, барами, столовыми, закусочными, буфетами и в иных местах общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, доставки заказов, а также оказания услуг общественного питания сезонными (летними) объектами общественного питания (при наличии у них отдельного наружного (уличного) входа) при стационарных предприятиях общественного питания при условии выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (Воробьева Е.В.), министерству культуры Краснодарского края (Лапина В.Ю.), министерству труда и социального развития Краснодарского края (Гаркуша С.П.), министерству здравоохранения Краснодарского края (Филиппов Е.Ф.), министерству физической культуры и спорта Краснодарского края, департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края (Конофьев Д.С.) и органам местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края:

обеспечить реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ и программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, исключив посещение обучающимися образовательных организаций, если иное не установлено в настоящем подпункте;

приостановить посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за исключением дежурных групп, которые организуются с 8 июня 2020 г. с учетом потребности для детей работников экстренных оперативных служб, медицинских работников, из неполных семей по результатам рассмотрения на заседаниях оперативных штабов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), образованных органами местного самоуправления городских округов, муниципальных районов Краснодарского края;

организовать с 8 июня 2020 г. очное проведение итогового сочинения (изложения) по образовательным программам среднего общего образования с соблюдением соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

организовать проведение индивидуальных занятий по специальным дисциплинам со студентами выпускных курсов профессиональных образовательных организаций с соблюдением соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;";

в подпункте 4 абзац "использовать в транспорте, в общественных местах, на всех предприятиях (организациях), а также при любом выходе на улицу средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека;" изложить следующей редакции:

"использовать при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей средства индивидуальной защиты органов дыхания: медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия, обеспечивающие индивидуальную защиту органов дыхания человека;";

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:

"31. Обязать:

1) лиц, прибывающих в санаторно-курортные организации, указанные в абзаце третьем пункта 87 настоящего постановления, всеми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации, находиться на территории санаторно-курортной организации в течение всего срока пребывания или первых 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Краснодарского края;

2) членов спортивных сборных команд Российской Федерации, прибывающих на территорию Краснодарского края всеми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации для проведения тренировочных мероприятий на территории организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, находиться на территории указанных организаций в течение всего срока пребывания или первых 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Краснодарского края.";

4) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Установить, что особый режим посещения гражданами парков, скверов, набережных и иных мест массового отдыха граждан, предусматривает их посещение в целях прохода, прогулок и занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе с соблюдением условий, установленных подпунктом 4 пункта 2 настоящего постановления и с учетом ограничений, установленных настоящим постановлением.";

5) пункт 88 исключить;

6) пункт 810 изложить в следующей редакции:

"810. Установить, что:

1) на территории Краснодарского края меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) реализуются путем:

обеспечения изоляции и медицинского наблюдения в условиях обсерватора всех лиц, прибывающих из иностранных государств, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия;

обеспечения изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, прибывающих на территорию Краснодарского края всеми видами транспорта из других субъектов Российской Федерации, за исключением Республики Адыгея, на срок 14 календарных дней со дня их прибытия:

лиц, зарегистрированных по месту пребывания или месту жительства в Краснодарском крае и (или) имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Краснодарского края и (или) имеющих иное место фактического пребывания на территории Краснодарского края, - в домашних условиях;

лиц, не имеющих регистрации по месту пребывания или месту жительства в Краснодарском крае и (или) не имеющих в собственности жилые помещения и (или) нежилые помещения (апартаменты, эллинги, дачные и садовые дома) на территории Краснодарского края и (или) не имеющих иного места фактического пребывания на территории Краснодарского края (не имеющих возможности обеспечить изоляцию по месту фактического пребывания), - в условиях обсерватора;

2) действие абзацев третьего - пятого подпункта 1 настоящего пункта не распространяется на следующие случаи: экстренные ситуации, связанные с медицинской помощью; погребение близких родственников; а также на членов экипажей воздушных и речных судов, поездных и локомотивных бригад железнодорожного сообщения; транзитный проезд через территорию Краснодарского края; прибытие в санаторно-курортные организации на территории Краснодарского края, в том числе прибытие авиа- и железнодорожным транспортом при условии организации перевозки от места прибытия до места размещения (трансфер), при наличии путевки или иного документа, подтверждающего бронирование мест в таких организациях; прибытие членов спортивных сборных команд Российской Федерации для проведения тренировочных мероприятий на территории организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации, в том числе прибытие авиа- и железнодорожным транспортом при условии организации перевозки от места прибытия до места размещения (трансфер).";

7) в подпункте 2 пункта 814 слова "до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г." заменить словами "до 0 часов 00 минут 21 июня 2020 г.";

8) пункт 816 изложить в следующей редакции:

"816. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим заказные автобусные пассажирские перевозки, приостановить междугородные перевозки пассажиров по территории Краснодарского края, за исключением перевозок, организованных в целях обеспечения трансфера лиц, прибывающих в санаторно-курортные организации, а также членов спортивных сборных команд Российской Федерации, прибывающих на территорию Краснодарского края для проведения тренировочных мероприятий на территории организаций, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации.".

3. Внести в абзац первый пункта 1 постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" изменение, заменив слова "до 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г." словами "до 0 часов 00 минут 21 июня 2020 г.".

4. Организациям и индивидуальным предпринимателям, возобновляющим свою деятельность (эксплуатацию объектов), осуществить подготовительные мероприятия, направленные на соблюдение действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также требований и ограничений, установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

5. Департаменту информационной политики Краснодарского края (ПригодаВ.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

7. Постановление вступает в силу с 0 часов 00 минут 6 июня 2020 г., за исключением пункта 4, который вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







