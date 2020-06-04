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04.06.2020 13:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Кубани откроются парки, скверы, набережные и некоторые пляжи

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
В предстоящую субботу, 6 июня, на всей территории Краснодарского края откроются парки, скверы, набережные, некоторые пляжи на побережье Черного и Азовского морей, а также будут разрешены занятия спортом на открытых стадионах и работа летних кафе.

Такое решение было принято сегодня во время заседания регионального Оперативного штаба.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Как уже сообщалось, на этом заседании губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу в крае будет продлен до 21 июня.

После этого обсуждались некоторые меры по снятию ограничений в различных сферах.

Глава края предложил с шестого июня разрешить посещение жителями и гостями Кубани всех парков, скверов и набережных. По его словам, к такому решению его подтолкнула ситуация на улицах города Краснодара, на которые в минувшее воскресенье вышло огромное число местных жителей.  А открыв парки, скверы и набережные, можно не допустить подобное скопление людей. Мэр Сочи Алексей Копайгородский также предложил открыть и пляжи, что будет особенно важно для курортных городов и районов, которые начали принимать отдыхающих.

В результате развернувшейся дискуссии было принято решение, что имеющие лицензии пляжи получат возможность работать, если выполнят все предписания Роспотребнадзора.

- Пусть Роспотребнадзор в каждом конкретном случае рассматривает решение об открытии конкретного пляжа, - отметил губернатор.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Довольно бурная дискуссия развернулась во время заседания штаба по поводу открытия заведений общественного питания. Против этого были поначалу категорически против представители Роспотребнадзора. Однако затем все-таки было принято решение разрешить работу летних кафе и открытых летних террас и веранд ресторанов. Но только тех, кто имеет свой отдельный вход, а также где посетители соблюдают социальную дистанцию. Как было заявлено, что из 9 тысяч предприятий кубанского общественного питания 2 тысячи смогут выполнить все требования Роспотребнадзора и уже в ближайшее время приступить к своей деятельности.

А вот что касается занятия спортом, то с 6 июня это можно делать на открытых стадионах, а также с 8 июня начнут работать небольшие тренажерные залы (но не фитнес-центры) площадью не более 300 квадратных метров. При этом спортплощадки во дворах остаются закрытыми.

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