Лукашенко поставил стратегические задачи перед правительством Головченко

На интенсивную работу по преодолению современных трудностей и вызовов нацелил Александр Лукашенко 4 июня новый состав кабинета министров во главе с Романом Головченко, передает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к руководителям исполнительной власти страны, президент заявил, что сейчас мало не допустить падения экономики и уровня жизни людей. "Большое количество новых вызовов, которые сконцентрировались в сжатый период времени, требует предельной мобилизации усилий всех государственных органов и, прежде всего, правительства", - сказал белорусский лидер, выразив уверенность, что совместными усилиями "мы выдержим, не в первый раз, и победим".

Формулируя первоочередные задачи кабинета министров, он дал понять, что необходимо уметь видеть пути развития там, где их не видят другие; "выхватывать и использовать каждый шанс, каждую возможность для движения. Для этого нам нужно без прикрас оценить проделанную работу. Сделать выводы и определить весь спектр задач, которые стоят перед нами - и безотлагательных, и среднесрочных, и стратегического характера".

Президент пояснил, почему его выбор пал именно на Романа Головченко, напомнив, что на предыдущей работе премьер занимался промышленностью на самом высоком технологическом уровне. "Я хочу от него получить более высокий технологический уровень в промышленности. Во всех сферах, где это возможно", - уточнил задачу перед главой кабинета Лукашенко.

Но, самое главное, констатировал он, - это надежный человек, которому можно доверить. "Для нас очень важно сейчас, чтобы к власти пришли патриоты и профессионалы".

Правда, добавил глава государства, "я его вчера предупредил, что у нас правительство - коллективный орган. И он - председатель правительства. Он спикер этого правительства. При голосовании он имеет тот же один голос. При равном голосовании, конечно, перевес у него. Но, несмотря на это, он головой отвечает за дисциплину и порядок в правительстве. За конечный результат", - резюмировал Лукашенко.